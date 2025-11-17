본문 바로가기
경북교육청 내년 학급당 학생수 기준 확정, 초등 동지역 25명 읍면 21명

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.17 11:12

언론사 홈 구독
경북교육청(교육감 임종식)은 2026학년도 유치원과 초중학교 학급편성 기준을 확정하고, 도내 각급 학교에 관련 지침을 전달했다고 17일 밝혔다.


이번 지침은 학령인구 감소와 교사 정원 감축 등 교육환경 변화와 지역별 특수성을 반영해 학급당 학생 수를 현실화하고, 과밀학급 해소 노력 등 교육의 질과 학교 운영 안정성을 강화하는 방향으로 마련됐다.

경북교육청

경북교육청

유치원 학급편성 기준 인원은 3세 반 16~18명, 4세 반 20~22명, 5세 반 24~26명, 혼합반 20~24명, 특수학급 4명이다. 유아 수 편차, 유치원과 어린이집 분포 등을 지역적으로 고려해 유아의 학습권 보장과 교육과정의 질을 유지할 수 있는 방향으로 결정했다.

초등학교는 전년 대비 학생 수 감소와 교사 정원 감축 규모를 보아 내년에는 학급편성 기준 인원을 동 지역 25명, 읍·면 지역 21명으로 전년 대비 1명을 감축한다.


다만, 도시개발로 인한 인구 쏠림 현상으로 읍·면 지역 학생 수 1000명 이상 학교는 최대 학급(2025학년도 편성 학급)을 초과하지 않게 학급당 학생 수를 21~25명 범위에서 학교 자체 여건에 맞게 자율적으로 결정할 수 있도록 했다.


또한, 특별수요 지원이 필요한 학교로서 외국인 학생 비율이 40% 이상인 초등학교(경주 월성초, 흥무초)와 경북희망학교(구미원당초)는 학급당 학생 수 20명을 적용한다.

중학교는 교사 정원 감축이 컸던 올해 전 지역 1학년 28명으로 편성해 과밀학급이 전년 대비 다소 증가했지만, 내년에는 신입생을 동 지역 27명, 읍·면 지역 26명으로 정해 읍·면지역의 과밀 여건을 완화한다.


2026학년도 학급편성 일정은 내년 1월 초 예비 소집 결과로 예비 편성을 실시하고, 이후 학생 전출입에 따른 변동을 반영해 내년 3월 최종 학급편성을 확정한다.


임종식 경북교육감은 "2026학년도 학급편성 기준 확정은 학령인구 감소라는 어려움 속에서도 모든 학생이 미래 인재로 성장할 수 있는 더 나은 교육환경을 마련하겠다는 의지를 담고 있다"라며, "앞으로도 도민의 교육 만족도를 높이기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
