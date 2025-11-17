경북교육청 내년 학급당 학생수 기준 확정, 초등 동지역 25명 읍면 21명

경북교육청(교육감 임종식)은 2026학년도 유치원과 초중학교 학급편성 기준을 확정하고, 도내 각급 학교에 관련 지침을 전달했다고 17일 밝혔다.

이번 지침은 학령인구 감소와 교사 정원 감축 등 교육환경 변화와 지역별 특수성을 반영해 학급당 학생 수를 현실화하고, 과밀학급 해소 노력 등 교육의 질과 학교 운영 안정성을 강화하는 방향으로 마련됐다.

유치원 학급편성 기준 인원은 3세 반 16~18명, 4세 반 20~22명, 5세 반 24~26명, 혼합반 20~24명, 특수학급 4명이다. 유아 수 편차, 유치원과 어린이집 분포 등을 지역적으로 고려해 유아의 학습권 보장과 교육과정의 질을 유지할 수 있는 방향으로 결정했다.

초등학교는 전년 대비 학생 수 감소와 교사 정원 감축 규모를 보아 내년에는 학급편성 기준 인원을 동 지역 25명, 읍·면 지역 21명으로 전년 대비 1명을 감축한다.

다만, 도시개발로 인한 인구 쏠림 현상으로 읍·면 지역 학생 수 1000명 이상 학교는 최대 학급(2025학년도 편성 학급)을 초과하지 않게 학급당 학생 수를 21~25명 범위에서 학교 자체 여건에 맞게 자율적으로 결정할 수 있도록 했다.

또한, 특별수요 지원이 필요한 학교로서 외국인 학생 비율이 40% 이상인 초등학교(경주 월성초, 흥무초)와 경북희망학교(구미원당초)는 학급당 학생 수 20명을 적용한다.

중학교는 교사 정원 감축이 컸던 올해 전 지역 1학년 28명으로 편성해 과밀학급이 전년 대비 다소 증가했지만, 내년에는 신입생을 동 지역 27명, 읍·면 지역 26명으로 정해 읍·면지역의 과밀 여건을 완화한다.

2026학년도 학급편성 일정은 내년 1월 초 예비 소집 결과로 예비 편성을 실시하고, 이후 학생 전출입에 따른 변동을 반영해 내년 3월 최종 학급편성을 확정한다.

임종식 경북교육감은 "2026학년도 학급편성 기준 확정은 학령인구 감소라는 어려움 속에서도 모든 학생이 미래 인재로 성장할 수 있는 더 나은 교육환경을 마련하겠다는 의지를 담고 있다"라며, "앞으로도 도민의 교육 만족도를 높이기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





