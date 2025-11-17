바디프랜드 '733', 우수디자인 어워드 산업부 장관상

마사지 기능과 운동 프로그램 결합

바디프랜드는 인공지능(AI) 헬스케어 로봇 '733'이 2025 우수디자인(GD) 어워드에서 산업통상자원부 장관상(유니버셜 디자인 특별상)을 받았다고 17일 밝혔다.

올해 41회를 맞은 우수디자인(GD) 상품선정 어워드는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 국내 최고 권위의 디자인상이다. 상품 외관·기능·재료·경제성 등을 종합 심사해 우수 제품에 굿디자인(GD) 마크를 부여한다.

수상작인 733은 안마의자 탑승 편의성을 높인 스탠딩 기술과 AI 기반 맞춤형 마사지 추천 기능을 갖춘 헬스케어 로봇이다. 팔다리 마사지부를 분리해 신체 부위별 동작을 구현하는 구조와 사용자를 감지해 기립하는 설계를 적용해 거동이 불편한 고령층의 승하차를 돕는 점이 특징이다. 마사지 기능과 전신 운동 프로그램을 결합한 설계가 높은 평가를 받았다는 설명이다.

사용 편의성을 고려한 인체공학적 요소도 수상 배경으로 꼽힌다. 팔의 움직임에 따라 높이가 조절되는 에어백, 기능 선택을 직관화한 조그 다이얼 리모컨 등은 바디프랜드가 강조하는 '휴먼 팩터 디자인(Human Factor Design)' 철학을 반영했다. 외관은 역동성을 강조한 '하이퍼 퓨처리스틱 디자인(Hyper-Futuristic Design)'을 적용해 브랜드 정체성을 강화했다.

염일수 바디프랜드 디자인연구소장은 "733은 '건강수명 10년 연장'이라는 회사 비전을 구현하기 위해 개발한 제품"이라며 "인간의 신체 구조와 움직임을 기반으로 미래지향적 디자인을 제시하는 데 중점을 뒀다"고 말했다.





