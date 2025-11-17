"행복쇼핑카트로 장보세요"…이천시, 관고전통시장에 50대 도입

경기도 이천시는 관고전통시장의 상권 활성화를 위해 '쇼핑할수록 행복이 쌓이는 행복쇼핑카트' 50대를 도입했다고 17일 밝혔다.

이천시가 관고전통시장 방문객 편의를 위해 마련한 '행복쇼핑카트'. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사업은 '경기도 상권 친화형 도시 조성 사업'의 소비 활성화 캠페인의 일환이다. 시장 방문객의 쇼핑 편의를 높여 소비 확대와 시장 경쟁력 강화를 도모하기 위해 추진됐다.

쇼핑카트는 시장 내 이동이 편리하도록 부드러운 바퀴로 제작됐으며, 위치확인시스템(GPS) 분실 방지 장치, 100원 코인락 기능을 갖추고 있다. 시장 내에는 4곳의 보관소를 설치해 누구나 가까운 지점에서 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

카트 측면에는 시장 홍보 광고판을 부착해 우수시장 만들기 캠페인 문구와 시민 응원 메시지를 담았다.

시는 이번 쇼핑카트 지원을 시작으로 연내에 상권 실태조사 및 활성화 종합계획 수립에 착수할 계획이다. 이와 함께 상권활성화센터를 설치해 소상공인 지원을 통한 지역 경제 활성화에 나설 방침이다.

김경희 이천시장은 "상권별 특성을 반영한 다양한 정책을 발굴해 지역 소상공인이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



