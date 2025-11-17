본문 바로가기
S-OIL·삼성SDS, 디지털 혁신 전략 파트너 손잡아… 통합 ITO계약 체결

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.17 09:53

서비스운영 안정·효율성↑

클라우드 전환, 보안 강화

S-OIL이 삼성SDS와 디지털 혁신을 위한 전략적 파트너로 손잡았다.


S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 삼성SDS와 통합 ITO(IT 아웃소싱) 계약을 체결했다고 17일 알렸다. 서명식은 양사 경영진이 참석한 가운데 지난 14일 서울 마포구 S-OIL 본사에서 진행됐다.

S-OIL은 이번 계약을 통해 2026년 3월부터 3년간 통합 ITO 사업자로 삼성SDS를 선정해 Application 및 IT 인프라 운영, 보안·IT 진단·클라우드 전환 컨설팅 등을 진행할 예정이다. 이를 통해 S-OIL은 IT 서비스 운영의 안정성과 효율성을 높이고 신기술 및 강화된 보안 인프라 기반을 확보해 운영 거버넌스 체계를 한층 강화할 예정이다.

S-OIL·삼성SDS, 디지털 혁신 전략 파트너 손잡아… 통합 ITO계약 체결
원본보기 아이콘

이번 사이닝 세레머니는 S-OIL과 삼성SDS 간 전략적 파트너십을 공표하는 중요한 계기가 됐다. S-OIL은 이번 협력을 통해 IT 인프라 혁신과 미래 지향적인 디지털 생태계 구축을 가속화할 계획이다.


류열 S-OIL 사장은 "이번 삼성SDS와의 통합 ITO 계약 체결은 S-OIL의 디지털 혁신을 위한 중요한 첫걸음"이라며, "삼성SDS와 협력해 IT 서비스 운영의 안정성과 효율성을 극대화하고 급변하는 사업 환경에 적극적으로 대응할 수 있을 것"이라고 말했다.


이준희 삼성SDS 사장은 "이번 계약은 양사가 함께 미래를 열어가는 파트너십의 시작점"이라며, "삼성SDS는 S-OIL과의 협력을 통해 시너지를 창출하고 글로벌 시장 경쟁력을 더 강화해 나가겠다"고 힘줬다.

S-OIL은 이번 계약을 IT 서비스 운영 경쟁력을 한층 강화하고 디지털 혁신을 가속하는 중요한 발판으로 삼을 계획이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
