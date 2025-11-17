GH, 기술평가 통합관리시스템 도입

경기주택도시공사(GH)가 평가·심사 업무의 공정성과 신뢰성을 높이고, 평가 제도의 체계적 운영을 위해 'GH 기술평가 통합관리시스템'을 도입했다.

해당 시스템은 기술용역, 민간사업자 공모 등 공사 내 전반적인 평가 업무를 전산화해 업무 자동화 및 효율성 향상은 물론 평가 전반의 투명성 제고에도 기여할 것으로 기대된다.

주요 기능은 ▲평가 안내 전용 게시판 ▲평가위원회 관리 ▲외부 소통 창구 운영 등이다. 사용자는 포털 검색이나 GH 대표홈페이지 상단의 '주요사업 사이트' 메뉴를 통해 시스템에 접속할 수 있다.

신규 시스템은 평가계획, 평가결과 등 안내 정보를 직관적으로 분류하고 배치해 접근성과 시인성을 대폭 개선했다.

경기주택도시공사가 도입한 '기술평가 통합 관리시스템' 안내 화면 AD 원본보기 아이콘

또 기존 이메일 방식이던 평가위원 모집 절차도 시스템으로 통합해 업무 효율성과 개인정보 보호를 동시에 강화했다.

실제로 지난달에 진행된 '제4기 공공건축 심의위원회' 모집에 이 시스템을 처음 적용한 결과, 신청자의 편의성과 만족도가 크게 높았다는 긍정적인 평가를 받았다.

아울러 비리·부정행위를 익명으로 신고할 수 있는 '신고센터' 기능을 도입하고, 평가제도 개선을 위한 '평가제안함'을 운영함으로써 사용자 참여 기반을 확대하고 지속적인 제도 개선의 토대를 마련했다.

김용진 GH 사장은 "이번 기술평가 통합관리시스템 도입으로 공정하고 투명한 평가 환경이 제도적으로 구축됐다"면서 "향후에도 시스템 고도화와 사용자 중심 서비스의 지속적인 개선을 통해 도민의 신뢰를 더욱 높여가겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



