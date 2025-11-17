한국 코카-콜라, 이준엽 신임 대표이사 선임

전 한국P&G 부사장

한국 코카-콜라는 이준엽 전 한국P&G 부사장을 신임 대표이사로 선임했다고 17일 밝혔다.

이준엽 신임 대표는 P&G사에서 28년간 영업, 브랜드 전략, 이커머스 등 분야를 거친 유통 전문가다. 1997년 영업을 시작으로 한국P&G에서 브랜드 전략기획과 글로벌 커스터머 팀을 이끌었으며, 이후 2006년부터는 미국, 싱가포르, 일본 등 다양한 시장에서 브랜드 전략기획과 디지털 커머스 분야의 리더를 역임했다. 2017년에는 일본P&G에서 일본 및 글로벌 이커머스 교육사업과 아시아 태평양 디지털 커머스를 맡았고, 2018년부터 최근까지 한국P&G의 영업 총괄 및 부사장으로서 주요 브랜드의 사업 운영을 이끌었다.

이준엽 한국 코카-콜라 신임 대표이사. 한국 코카-콜라 AD 원본보기 아이콘

이준엽 신임 대표는 "한국 코카-콜라의 대표이사로 합류하게 돼 매우 기쁘게 생각한다"며 "맡은 역할에 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

한편, 한국 코카-콜라는 대표 브랜드인 코카-콜라를 비롯해, 스프라이트, 환타, 파워에이드, 토레타!, 조지아, 미닛메이드 등 20여 개 음료 브랜드를 국내 소비자에게 선보이고 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>