"그랑 콜레오스 구매 기회"…르노코리아, 이달말까지 세일페스타

스페셜 에디션 '에스카파드' 최대 390만원 혜택

르노코리아는 역대 최고 수준의 고객 혜택을 제공하는 '세일 페스타'를 '코리아세일페스타'가 끝난 17일부터 이달말까지 진행한다고 밝혔다.

르노 그랑 콜레오스 에스카파드 선루프 버전.

베스트셀링 중형 SUV '그랑 콜레오스'를 구매하면 아웃도어 감성 스페셜 에디션인 '에스카파드'에 최대 390만원의 혜택을 제공한다. 에스카파드는 옵션·액세서리로 제공하는 파노라마 선루프 또는 루프박스를 기본 사양으로 탑재한 점이 특징이다.

또 2025년형 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 에스프리 알핀 4WD는 최대 350만원, 쿠페형 SUV '아르카나'의 1.6 GTe의 경우 파워테일게이트 무상 제공 및 10만원 상당 옵션·액세서리 구매 혜택, 전기차 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'은 전기차 특별 지원금 최대 300만원 혜택 등을 누릴 수 있다. 스테디셀러 중형 SUV 'QM6'도 생산 월별 100만~300만원의 특별 혜택 등 최대 490만원의 혜택을 이달 말까지 이어간다.

아울러 르노코리아는 연말을 맞아 고객에게 특별한 선물을 매주 제공하는 고객 감사제 '르노 메르시 위크'도 진행한다. 23일까지 르노코리아 공식 홈페이지를 통해 신청 후 차량을 시승한 고객에게는 100명을 추첨해 스타벅스 커피 쿠폰을 지급한다. 이 기간에 차량을 구매한 고객 10명에게는 아쿠아 디 파르마 차량용 디퓨저를 추첨으로 제공하고, 재구매 로열티 고객의 경우 2명을 추첨해 다이슨 펜슬백 플러피 콘 청소기를 증정한다.





오현길 기자



