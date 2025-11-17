본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

야마시타, 신인왕 수상 조기 확정

노우래기자

입력2025.11.17 08:33

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LPGA 투어 1개 대회 남겨두고 발표
신인 2위 다케다 보다 217점 리드
올해 메이저 1승 포함 2승 수확

야마시타 미유(일본)가 신인왕에 등극했다.


미국여자프로골프(LPGA) 투어는 16일(현지시간) "올해 남은 1개 대회 결과와 관계 없이 야마시타가 2025시즌 신인왕이 됐다"고 발표했다. LPGA 투어 일본인 신인상은 1990년 고바야시 히로미, 지난해 사이고 마오에 이어 야마시타가 세 번째다.

야마시타 미유가 LPGA 투어 신인왕에 등극했다. LPGA 제공

야마시타 미유가 LPGA 투어 신인왕에 등극했다. LPGA 제공

AD
원본보기 아이콘

올해 남은 대회는 시즌 최종전인 CME 그룹 투어 챔피언십(총상금 1100만달러) 1개뿐이다. 현재 신인상 포인트 1위 야마시타와 2위 다케다 리오(일본)의 점수 차는 217점이다. 시즌 최종전에서 다케다가 우승하더라도 신인상 포인트 150점밖에 받지 못하기 때문에 야마시타의 신인상 수상이 확정됐다.

야마시타는 일본여자프로골프(JLPGA) 투어에서 통산 13승을 수확했다. 키 150㎝ 단신이지만 지난해 LPGA 퀄리파잉(Q)스쿨을 1위로 통과했고 올해 메이저 대회인 AIG 위민스 오픈을 포함해 미국 무대에서 2승을 거뒀다. 야마시타는 이날 미국 플로리다주 벨에어에서 끝난 안니카 드리븐(총상금 325만달러)에선 68위(5오버파 285타)에 머물렀다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기