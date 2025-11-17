야마시타, 신인왕 수상 조기 확정

LPGA 투어 1개 대회 남겨두고 발표

신인 2위 다케다 보다 217점 리드

올해 메이저 1승 포함 2승 수확

야마시타 미유(일본)가 신인왕에 등극했다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어는 16일(현지시간) "올해 남은 1개 대회 결과와 관계 없이 야마시타가 2025시즌 신인왕이 됐다"고 발표했다. LPGA 투어 일본인 신인상은 1990년 고바야시 히로미, 지난해 사이고 마오에 이어 야마시타가 세 번째다.

올해 남은 대회는 시즌 최종전인 CME 그룹 투어 챔피언십(총상금 1100만달러) 1개뿐이다. 현재 신인상 포인트 1위 야마시타와 2위 다케다 리오(일본)의 점수 차는 217점이다. 시즌 최종전에서 다케다가 우승하더라도 신인상 포인트 150점밖에 받지 못하기 때문에 야마시타의 신인상 수상이 확정됐다.

야마시타는 일본여자프로골프(JLPGA) 투어에서 통산 13승을 수확했다. 키 150㎝ 단신이지만 지난해 LPGA 퀄리파잉(Q)스쿨을 1위로 통과했고 올해 메이저 대회인 AIG 위민스 오픈을 포함해 미국 무대에서 2승을 거뒀다. 야마시타는 이날 미국 플로리다주 벨에어에서 끝난 안니카 드리븐(총상금 325만달러)에선 68위(5오버파 285타)에 머물렀다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



