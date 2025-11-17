본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

강남구, ‘희망저축Ⅰ’ 가입자에 매달 5만원 추가 지원

김민진기자

입력2025.11.17 07:30

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

저소득층 자산형성 돕는 전국 첫 사례

서울 강남구(구청장 조성명)가 정부의 저소득층 자산 형성 사업에 자체 예산을 더해 지원하는 전국 첫 제도를 추진한다. 구는 지난 14일 보건복지부 산하 한국자활복지개발원과 ‘자산 형성 지원 사업 위탁 운영 협약’을 맺고 본격 시행에 나선다.

강남구는 지난 14일 보건복지부 산하 한국자활복지개발원과 ‘자산 형성 지원 사업 위탁 운영 협약’을 맺었다. 사진 오른쪽 김진만 강남구 부구청장, 왼쪽 정해식 한국자활복지개발원장. 강남구 제공.

강남구는 지난 14일 보건복지부 산하 한국자활복지개발원과 ‘자산 형성 지원 사업 위탁 운영 협약’을 맺었다. 사진 오른쪽 김진만 강남구 부구청장, 왼쪽 정해식 한국자활복지개발원장. 강남구 제공.

AD
원본보기 아이콘

자산 형성 지원 사업은 근로 가능 저소득층이 자립할 수 있도록 본인 저축액에 정부가 일정 금액을 매칭해주는 제도다. 주요 사업으로는 희망저축계좌Ⅰ·Ⅱ와 청년내일저축계좌가 있다.


이 가운데 ‘희망저축계좌Ⅰ’은 생계·의료급여 수급자 중 일정 소득 요건을 충족하면 참여할 수 있다. 가입자가 매달 10만원 이상 저축하면 정부가 30만원을 더해 3년간 최대 1440만원을 모을 수 있다. 지원 종료 후 수급에서 벗어나면 자립 자금으로 활용할 수 있어 실질적 탈수급 기반이 된다.

강남구는 여기에 구 자활기금을 활용해 참여자 61명에게 매달 5만원을 추가 지급하기로 했다. 이에 따라 가입자는 본인 저축 10만원과 정부 지원 30만원, 구 지원 5만원을 합쳐 매월 45만원씩 적립할 수 있다. 3년간 최대 1620만원까지 모을 수 있는 셈이다. 이번 정책은 지방자치단체가 자체 기금으로 중앙정부 자산형성 사업을 보완하는 첫 사례로 내년부터 시행된다.


조성명 강남구청장은 “이 사업은 보다 실효성 있는 복지 지원을 고민한 결과”라며 “전국에서 처음 시도하는 사업인 만큼 성공적으로 추진해 강남형 복지 모델을 다른 자치구에 확산시키고, 저소득층이 스스로 설 수 있는 튼튼한 자립 기반을 만들어가겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

현직 경찰 정보관, 中 영사관에 정보 유출 의혹…"휴대폰 포렌식 진행 중"

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기