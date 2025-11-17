경기도, 25일 과천서 '중장년 인생2막' 축제

경기도가 중장년 인생 2막 축제를 개최한다.

경기도는 경기도일자리재단, 과천시와 공동으로 중장년층 재취업과 인생 2막 설계를 지원하기 위해 오는 25일 과천디테크타워에서 '2025 과천시 일자리&생애설계박람회'와 '경기도 5070 일자리박람회 with 앙코르 인생특강·채용설명회'를 연계 개최한다고 17일 밝혔다.

박람회는 중장년층의 취업과 생애 설계를 한 자리에서 지원하는 통합 일자리 행사다. 과천시와 경기도일자리재단이 협력해 디테크타워 1층과 2층에서 다채로운 프로그램을 운영한다.

1층 중앙홀에서는 과천시가 주관하는 '일자리&생애설계박람회'가 열린다. 현장에는 15개 기업 채용 면접과 일자리 유관기관 취업 상담 및 지원 프로그램, 이력서 사진 촬영, 퍼스널컬러 진단 등 부대행사가 진행된다.

2층 미래홀에서는 경기도일자리재단이 주관하는 '경기도 5070 일자리박람회'가 마련돼 '앙코르 인생특강'과 '중장년 고용우수기업 채용설명회'를 즐길 수 있다.

특히 앙코르 인생특강에는 MBC PD이자 작가로 활동 중인 김민식 작가가 연사로 참여해 '행복한 소통과 말하기의 태도'를 주제로 강연한다. 특강은 인생 2막을 준비하는 중장년층이 소통력과 자신감을 회복하고, 새로운 일터에 적응하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

한편 경기도는 올해 7월부터 11월까지 도내 31개 시군을 순회하며 총 26회에 걸쳐 '경기도 5070 일자리박람회'를 개최하고 있다. 지금까지 1만8000명 이상의 중장년층이 참여했으며, 오는 12월3일 광명시를 끝으로 올해 일정을 마무리한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



