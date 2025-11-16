與특위 "검찰, 대장동 핵심증거 녹취록 조작…李죽이기 혈안"

더불어민주당 정치검찰조작기소대응 특별위원회는 대장동 사건의 핵심 증거로 활용된 정영학 녹취록이 조작됐다는 의혹을 제기했다.

더불어민주당 정치검찰 조작 기소 대응 특별위원회 소속 의원들이 16일 국회에서 대장동 사건 정영학 씨 조사에서 녹취록을 조작한 검찰을 규탄하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

특위는 16일 국회 기자회견에서 "검찰의 조작수사, 조작기소의 실태가 적나라하게 드러났다"며 "검찰은 이재명 대통령에는 과도하고 왜곡된 잣대를 들이대며 어떻게든 범죄자로 만들려 했고, 반면 윤석열 앞에서는 납작 엎드려 방패막이를 자처했다"고 밝혔다.

특위는 녹취록 조작으로 정진상 전 민주당 당대표실 정무조정실장을 사건에 연루된 것처럼 끼워 넣었다고 주장했다. 2013년 5월 남욱 변호사와 정영학 회계사의 녹취에서 남씨가 유동규 전 성남도시개발공사 본부장에게 9000만원을 전달한 상황과 관련 '재창이형'이라 언급했다고 했지만 검찰이 '실장님'으로 바꿨다는 것이다. 특위는 "남욱과 정영학 모두 실제 법정에서 '정진상 실장이 아닌, 재창이형이 맞다'고 증언했다"고 전했다.

또 2013년 8월 남씨가 정 회계사와의 대화 중 "위례신도시 너 결정한 대로 다 해줄 테니까"라고 말한 부분에 대해, 검찰이 지명인 '위례신도시'를 '윗선 지시'라고 바꾸었다고도 비판했다. 윗선의 존재를 연상시키는 말을 끼워 넣어 마치 이재명 대통령이 사건에 연루된 것처럼 조작하려고 했다는 것이다.

특위는 이런 녹취록 변경이 "허위 조작 기술을 부려 왜곡된 정치 프레임을 만들어 낸 것"이라며 "검찰이 오로지 '이재명 죽이기'에 혈안이 돼 이른바 '대장동 사건'의 핵심 증거를 조작한 대표적 범법행위"라고 비판했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>