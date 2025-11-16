본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

조태용 전 국정원장 구속적부심…특검, 135쪽 기각의견서 준비

박승욱기자

입력2025.11.16 16:05

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조태용 전 국가정보원장에 대한 내란특검의 구속수사가 적법한지에 대한 판단이 나온다.

국가정보원법 위반 등 혐의를 받는 조태용 전 국가정보원장이 지난 11일 구속 전 피의자심문(영장실질심사)를 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 들어서고 있다. 연합뉴스

국가정보원법 위반 등 혐의를 받는 조태용 전 국가정보원장이 지난 11일 구속 전 피의자심문(영장실질심사)를 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 들어서고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지법은 16일 직무 유기, 국정원법상 정치중립 위반 등 혐의로 구속된 조 전 원장에 대한 구속적부심사를 열었다.


조 전 원장 측은 특검이 이미 압수수색이나 관련자 조사를 통해 주요 증거를 대부분 확보했기 때문에 '증거인멸 우려'가 없다는 취지로 구속적부심 청구서를 제출한 것으로 알려졌다. 또 69세인 조 전 원장은 최근 건강 상태가 악화해 수용 생활에 어려움을 겪는 것으로도 전해졌다.

조 전 원장 측 최기식 변호사는 이날 구속적부심사에 출석하며 "계엄 당일 홍장원 전 국정원 1차장의 체포 관련 보고는 상황을 제대로 판단할 수 없는 수준이었기에 어떤 조치도 취할 수 없었다는 입장"이라며 "증거인멸과 관련자 회유 우려도 없다고 본다"고 말했다.


이와 달리 특검팀은 조 전 원장이 풀려나면 추가 증거인멸 우려가 있어 구속적부심 청구가 기각돼야 한다는 입장이다. 특검팀은 135쪽 분량의 의견서를 준비해 구속 수사의 적법성을 강조할 계획인 것으로 알려졌다.


특검팀은 조 전 원장이 홍 전 차장으로부터 '계엄군이 이재명·한동훈을 잡으러 다닌다'는 보고를 받고도 국회에 즉시 보고해야 하는 국정원장의 의무를 다하지 않았고, 홍 전 차장의 동선이 담긴 국정원 CCTV 영상을 국민의힘에만 제공해 정치관여 금지 의무를 위반했다고 보고 있다.

심사에는 장우성 특검보를 비롯해 국원 부장검사 등 4명의 파견 검사들이 참여한다. 법원은 구속적부심사에서 양측 의견을 듣고 이르면 이날 밤 결론을 내릴 전망이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국산 부품 車에서 싹 거둬내라' 난리 났다…슬며시 웃는 한국 '중국산 부품 車에서 싹 거둬내라' 난리 났다…슬... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

브라질, 유엔 기후총회서 "아마존 학살 멈추라" 수만명 시위

백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유

코스피 4100선 수성 실패, 엔비디아 실적에 주목

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기