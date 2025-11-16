본문 바로가기
오세훈 "세운 개발은 미래 위한 길…총리는 조정자 역할 해달라"

전진영기자

입력2025.11.16 11:14

오세훈 서울시장은 세계유산인 종묘 앞 세운지구 재개발 계획을 두고 "서울의 미래를 위한 길"이라며 "국무총리는 특정 기관의 입장에 목소리를 보태지 말고 조정자 역할을 해달라"고 요청했다.


오 시장은 16일 페이스북에 '서울의 미래를 위해 우리 모두 함께 갑시다'란 제목의 글을 통해 "저는 조만간 국무총리를 직접 찾아뵙고 서울시에 왜 더 많은 녹지가 필요한지, '녹지생태 도심 마스터플랜'을 상세히 설명드리려 한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "세운지구 사업은 단순히 고층빌딩을 짓는 재개발이 아니다. 종묘에서 퇴계로까지 거대한 녹지 축을 조성하고, 좌우로 녹지와 고층 건물이 어우러지게 복합개발해 풍요로운 '직주락(職住樂)' 도시로 재탄생 되는 것"이라며 "이는 본격적인 '강북 전성시대'를 알리는 신호탄이 될 것"이라고 했다.


이어 "국가유산청은 보존을 우선으로 하는 행정기관이기에 도시계획에 대한 종합적인 이해가 부족하고 과도하게 예민할 수 있다고 생각한다"며 "조화를 이뤄야 하는 여러 가치 중 한 가지에만 천착할 수밖에 없는 유산청이 대한민국의 심장 서울이 가고자 하는 '도시 재창조'의 길을 막아서는 안 될 것"이라고 덧붙였다.


오 시장은 "우려되는 것은 큰 틀에서 나라와 도시의 발전을 이해하고 갈등을 조정해야 할 국무총리께서 특정 기관의 일방적인 입장에만 목소리를 보태고 있다는 것"이라며 "국무총리께서는 무엇이 진정으로 대한민국 수도 서울의 미래를 향하는 길인지, 감성적 구호가 아니라 과학적인 근거를 기반으로 관계기관들이 협의해 나갈 수 있도록 조정자 역할을 해주시기를 바란다"고 강조했다.

경관 훼손 문제와 관련해서는 "서울시는 이미 정밀한 시뮬레이션을 통해 통경축이 확보되고 경관이 훼손되지 않음을 확인했다"며 "곧 그 결과를 공개할 것"이라고도 밝혔다.


그러면서 "도시는 멈추면 쇠퇴한다. 늘 반대만 반복하는 정치에서 변화와 혁신이 싹틀 수 없다"며 "다음 세대를 위한 길을 열기 위해 우리 모두 해야 할 일을 제때 해야 한다"고 재차 강조했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
