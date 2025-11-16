LG, 지난해 탄소 539만t 감축…2050년 넷제로 달성 순항

재생에너지 전환 목표 30% 조기 달성

LG그룹이 탄소중립(Net Zero·넷제로)을 적극 추진하며 기후위기 대응에 나서고 있다.

LG는 '넷제로 특별 보고서 2024'를 발간하고 지난해 약 539만t의 탄소를 감축했다고 16일 밝혔다. 보고서는 LG전자·LG디스플레이·LG이노텍·LG화학·LG에너지솔루션·LG생활건강·LG유플러스 등 그룹 내 탄소 배출량의 대부분을 차지하는 7개 계열사를 대상으로 했다.

LG는 지난해 약 539만t의 탄소를 감축하며 배출량을 전년 대비 26% 더 줄였다. LG는 서울시 면적 약 2.2배에 해당하는 산림을 조성한 것과 같은 효과라고 강조했다. 직접 감축 활동에 의한 감축량은 약 125만t으로 전년 대비 약 20% 늘었다. LG화학 등 계열사는 저탄소 연료 전환, 수소 활용 등 신기술로 감축 수단을 확대할 계획이다. 약 414만t 규모의 탄소 배출은 재생에너지 전환으로 줄였다. 지난해 재생에너지 전환율을 30%로 크게 확대하며 2025년 목표를 조기 달성했다.

LG는 2023년 2월 국내 최초로 그룹 차원의 탄소중립 로드맵이 담긴 넷제로 보고서를 발간하며 매년 보고서를 공개하고 있다. 지속적인 탄소중립 실천을 통해 탄소 배출량을 2018년 대비 2030년 34%, 2040년 52% 등 단계적으로 감축해 2050년 탄소중립을 달성할 계획이다.

LG는 효율적인 넷제로 달성을 위해 2030년까지의 탄소중립 로드맵을 계열사·사업 부문·국가·사업장 단위로 세분화해 추진 중이다. 동시에 그룹의 미래 성장 동력 ABC(인공지능·바이오·클린테크) 중 하나인 클린테크 사업 육성을 통해 사업 기회도 발굴하고 있다.

LG전자는 HVAC(냉난방공조) 솔루션을 통해 에너지 효율을 높이고, LG화학은 폐배터리 재활용 기술로 양극재를 생산하며, LG유플러스는 도심형 친환경 데이터센터를 구축하고 있다.

LG 관계자는 "기후변화 위기를 체계적으로 대응해 지속가능한 미래를 준비하겠다"고 했다.





