본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

신세계 센텀시티, 60년 전통 미국 아웃도어 브랜드 '시에라디자인' 떴다

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.16 10:28

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

60년 전통의 미국 아웃도어 브랜드가 부산에 왔다.


신세계 센텀시티는 1965년 미국 캘리포니아 리치먼드에서 탄생한 아웃도어 브랜드 시에라디자인(SIERRA DESIGNS)'을 선보인다.

시에라디자인은 '모든 사람은 좋은 용품으로 탐험할 권리가 있다'는 철학 아래 아웃도어 영역에서 혁신을 이끌어온 브랜드로 단순한 기능성 제품을 넘어 탐험과 열정적인 사고방식을 존중하는 브랜드 가치를 추구하고 있다.


대표 상품으로는 가볍고 보온성이 뛰어난 '하프돔 구스다운', 안정적인 보온력과 활동성을 갖춘 '모스 코어 컴포트 인슐레이션 재킷' 등이 마련돼 있다. 본격적인 아웃도어 시즌을 맞아 다양한 고객층에 실용적인 선택지를 제공한다.


시에라디자인은 신세계 센텀시티 몰 1층에서 만날 수 있다.

신세계 센텀시티, 60년 전통 미국 아웃도어 브랜드 '시에라디자인' 떴다
AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650원' 최고치 경신한 日쌀값 "캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유

'진정한 엄친아' 26세 한국인 유학생, 일본 사법시험 합격…심지어 군필

과자를 먹으면 오랑우탄이 죽는다?

공항 제한구역·개시 전 목욕탕…대세는 '생전 가볼까말까 한 곳 투어'

롤드컵은 韓이 이겼지만…e스포츠 맹주는 中과 사우디

김장철 다가오는데…김장 비용 10% 줄어도 고민은 여전

인천 영흥화력발전소 화재…대응 1단계 발령 진화 중

새로운 이슈 보기