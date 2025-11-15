본문 바로가기
스포츠

안현민·송성문, 차례로 도쿄돔 담장 넘겨 '백투백 홈런'

심성아기자

입력2025.11.15 19:42

한국 야구대표팀 안현민(kt wiz)과 송성문(키움 히어로즈)이 차례로 일본 도쿄돔 담장에 공을 넘기며 백투백(연속 타자) 홈런포를 날렸다.

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회말 무사 1루 안현민이 선제 투런홈런을 쏘아올린 뒤 그라운드를 돌고 있다. 연합뉴스

안현민은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 K베이스볼 시리즈 일본과 평가전 첫 번째 경기에서 0-0으로 맞선 4회 초 선제 투런 아치를 그렸다.


첫 타석에서 중견수 뜬공으로 물러났던 안현민은 4회 무사 1루에서 일본의 바뀐 투수 모리우라 다이스케(히로시마 도요카프)의 3구째 직구를 공략, 관중석 좌중간 상단에 타구를 보냈다.

맞는 순간 홈런을 직감한 안현민은 배트 플립으로 자신의 국가대표 데뷔 홈런을 자축했다.


곧이어 타석에 등장한 송성문도 홈런으로 화답했다. 송성문 역시 모리우라의 직구를 공략, 오른쪽 폴 근처 담장을 훌쩍 넘겼다.


송성문의 홈런이 나온 순간 도쿄돔에 정적이 흘렀고, 잠시 후 외야 한 구역에 자리 잡은 한국 응원단에서 함성이 터졌다.

안현민과 송성문의 연속 타자 홈런을 앞세운 한국은 4회 말 현재 3-1로 앞서 있다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
