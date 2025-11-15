임태희 교육감 "세계가 인정한 경기미래교육, 경기 교원이 그 길을 열다"

경기도교육청, 웰컴 투 디지털…경기교육연구 페스타 2025 성료

'연결(Link)' 주제로 2026년 협력·나눔의 교원 연구 문화 장 마련

인공지능-서·논술형 평가…하이러닝·글로벌 에듀톡 미래교육 실현

경기도교육청(교육감 임태희)이 15일 수원컨벤션센터에서 교원의 자율적 연구 활동과 디지털 기반 미래교육 정책 성과 공유를 위한 '웰컴 투 디지털! 경기교육연구 페스타 2025'를 개최했다.

임태희 경기도교육청 교육감이 15일 수원컨벤션센터에서 교원의 자율적 연구 활동과 디지털 기반 미래교육 정책 성과 공유를 위한 '웰컴 투 디지털! 경기교육연구 페스타 2025'에서 인사말을 하고 있다.

도교육청 디지털인재국이 주관한 이번 행사에는 임태희 교육감을 비롯해 도교육연구회, 정책실행연구회, 지역교육연구회 등 150여 개 연구회와 5000여 명의 교육공동체 구성원이 참여했다.

행사는 '연결(LINK)'을 주제로 ▲미래교육을 이끌다(Lead Zone) ▲배움의 깊이를 더하다(Insight Zone) ▲연결로 함께 성장하다(Network Zone) ▲현장에 적용하다(Know-how Zone) 등 4개의 존으로 구성됐으며, 연구박스·부스·무대 프로그램 등 다양하게 진행됐다.

특히 ▲하이러닝 인공지능(AI) 서·논술형 평가 체험 ▲글로벌 에듀톡(TALK) ▲경기교사크리에이터(GTC)의 다양한 교육콘텐츠 ▲탐구왕 수석쌤 등 체험형 프로그램 등이 참석자들의 관심을 받았다.

이번 행사는 교사들이 연구성과와 교육 아이디어를 직접 나누고, 참여자들이 현장에서 경험하며 배우는 실질적 교류의 장으로 운영됐다.

임태희 교육감은 "경기교육은 대한민국 교육을 이끄는 선구자"라며 "세계가 인정하는 미래교육으로 나아가고 있다"고 말했다.

이어 "옳다고 인정받은 길을 학생 성장과 미래에 연결해야 한다"면서 "연결과 협력으로 경기교육을 더 높이, 더 넓게 확산시키겠다"고 강조했다.

도교육청은 앞으로도 교원의 연구 자율성과 디지털 교육역량을 강화하기 위한 현장 중심 지원체계 확대와 연구 성과 확산을 통한 연결과 협력의 경기미래교육을 실현할 계획이다.





