신상진 시장 "성남물빛정원, 세계적 수준의 건강·힐링 명소로 가꿀 것"

신상진 성남시장, '물빛정원 탄천 마라톤대회' 참석

신상진 성남시장은 15일 오리공원 탄천변에서 열린 '물빛정원 탄천 마라톤대회'를 찾아 시민들의 건강한 여가 활동을 응원했다.

신상진 성남시장과 참가자들이 '물빛정원 탄천 마라톤대회'에서 힘차게 달리고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 신 시장을 비롯해 국회의원, 도의원, 시의원, 성남YMCA 회원 및 가족, 시민 등 500여 명이 참석했다. 가천대 치어리더팀의 식전공연에 이어 개회식이 진행됐으며, 건강체조로 준비운동을 마친 후 출발 신호와 함께 본격적인 경기가 시작됐다.

대회는 5㎞와 10㎞ 두 종목으로 진행됐다. 5㎞ 코스는 오리공원 탄천변에서 출발해 돌마보도교까지, 10㎞ 코스는 돌마보도교를 반환점으로 돌아 정자오작보도교까지 이어졌다.

신상진 성남시장이 15일 오리공원 탄천변에서 열린 '물빛정원 탄천 마라톤대회' 개회식에서 축사하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

신 시장은 축사를 통해 "아침 일찍부터 대회를 준비해 주신 모든 분께 감사드린다"며 "어린아이부터 어르신들까지 많은 분이 함께하셨는데, 순위와 상관없이 즐거운 하루 보내시길 바란다"고 말했다.

이어 "시는 30여년간 혐오시설로 인식되던 구미동 하수처리장을 시민 모두가 누릴 수 있는 성남물빛정원으로 재탄생시켰다"며 "이곳에서 열리는 이번 대회가 더욱 뜻깊게 느껴지며, 앞으로도 성남물빛정원을 시민 건강과 힐링의 중심 공간이자 세계적 수준의 명소로 가꿔 나가겠다"고 강조했다.

신상진 성남시장이 15일 '물빛정원 탄천 마라톤대회' 참가자들을 격려하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

성남YMCA(이사장 원복덕) 주최로 열린 이번 대회는 시민 건강 증진과 지역 사회 화합을 위해 마련됐다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



