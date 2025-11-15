본문 바로가기
다음 주 전국 9개 단지서 8082가구 청약 시작[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.11.15 10:40

다음 주 전국 9개 단지서 8082가구 청약 시작[부동산AtoZ]
11월 셋째 주 전국 9개 단지서 총 8082가구가 청약에 나선다.


15일 부동산R114에 따르면 다음 주에는 전국 9개 단지에서 총 8082가구(일반분양 3490가구)가 공급된다. 전주 대비 501가구 늘었다.

경기 광명시 광명동 '힐스테이트광명11'(가칭), 경기 김포시 사우동 '풍무역세권수자인그라센트1차', 경남 김해시 안동 '김해안동에피트' 등에서 청약을 진행한다.


힐스테이트광명11은 지하 5층에서 지상 최고 42층, 25개동, 전용면적 39~84㎡, 총 4291가구 규모다. 일반 분양은 652가구다.


힐스테이트광명11는 지하철 7호선 광명사거리역 초역세권 단지다. 철산대교, 안양천로, 서부간선도로 등이 가까워 지역 내외 이동성이 우수하다. 인근에 광명전통시장, 광명시청, 광명시민운동장 등 생활 인프라가 위치한다. 아울러 도덕산, 안양천 등 자연환경이 인접하며 단지 앞 광명남초가 위치하고 철산동 학원가도 가깝다.

다음 주 전국 9개 단지서 8082가구 청약 시작[부동산AtoZ] 원본보기 아이콘




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

