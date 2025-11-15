광주, 외국인 유학생·시민 함께하는 국제교류 축제 연다

18일 5·18민주광장에서 ‘유학생의 날’

7개 대학 참여·다채로운 체험 행사 마련

광주에서 외국인 유학생과 지역 청년, 시민이 함께 어울리는 국제교류 축제가 열린다.

광주시는 오는 18일 오후 5·18민주광장에서 '2025 광주 외국인 유학생의 날'을 개최하며, 지역 대학과 유학생이 참여하는 다채로운 문화·교류 프로그램을 선보인다고 15일 밝혔다.

외국인 유학생과 시민들이 5·18민주광장에서 열린 체험 부스를 둘러보고 있다. 광주시 제공

행사는 전남대 '국제교류의 날'과 연계해 열리며 전남대·조선대·광주대·호남대·광주보건대·광주여대·동강대 등 7개 대학이 참여한다. 유학생과 시민이 함께 즐기는 프로그램으로는 조선 시대 과거시험을 차용한 '대한외국인 N행시 백일장', 유학 생활을 나누는 토크콘서트, K-POP 랜덤플레이댄스, 예선을 통과한 10개 팀의 장기자랑 무대 등이 마련됐다.

폐막식에는 유학생이 '5년 뒤 광주에서의 나에게 전하는 메시지'를 적어 타임캡슐로 봉인하는 퍼포먼스가 진행된다. 이와 함께 한국·일본·중국·베트남 등 5개국 전통 놀이를 체험하는 '글로벌 추억 놀이터', 팀 대항 레크리에이션 등도 운영된다.

유학생 취업 상담(중소벤처기업진흥공단), 비자 상담·생활 안내(광주외국인주민지원센터), 유학생 서포터즈 홍보 등 기관 부스와 대학 체험 부스도 함께 마련된다.





호남취재본부 송보현 기자



