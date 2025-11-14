본문 바로가기
일부 메모리 반도체 공급가 인상…'메모리 공급 타이트'

박형수기자

입력2025.11.14 21:34

수정2025.11.14 21:35

삼성전자가 일부 메모리 반도체 가격을 9월 대비 60%가량 인상했다고 로이터통신이 14일 보도했다.


해외에서 인공지능(AI) 데이터센터 구축 경쟁이 심화하면서 서버용 메모리 수요가 급증하고 있다. 반도체 유통업체 퓨전 월드와이드의 토비 거너먼 대표는 "서버 제조업체와 데이터센터 구축업체 가운데 다수는 제품을 충분히 공급받지 못할 것이라는 사실을 받아들이고 있다"며 "지불하는 가격 프리미엄은 극심하다"고 말했다.

삼성전자의 32기가바이트(GB) DDR5 메모리칩 모듈의 11월 계약 가격은 239달러로 9월 149달러 대비 60% 올랐다. 같은 기간 16GB, 128GB DDR5 메모리칩 계약 가격도 50% 올랐다. 64GB, 96GB DDR5 가격은 30% 이상 오른 것으로 알려졌다.


가격 상승에 따라 데이터 센터를 건립하려는 빅테크 업체의 비용 부담이 커질 것으로 보인다.




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
