지스타 찾은 방준혁 넷마블 의장…"유저와 직접 소통, 혁신 출발점"

2년 연속 지스타 현장 방문

게임 시연하며 유저와 대화

방준혁 넷마블·코웨이 의장이 올해 2년 연속 '지스타' 현장을 찾아 개발자와 이용자들에 대한 애정을 드러냈다.

방준혁 넷마블·코웨이 의장이 14일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025' 제1전시장 내 부스를 살펴보고 있다. 넷마블 제공 AD 원본보기 아이콘

방 의장은 지스타 개막 이틀째인 14일 오후 부산 벡스코 제1전시장에 마련된 넷마블 부스를 방문해 직원들을 격려하고, 관람객과 직접 소통했다. 주요 출품작인 '이블베인', '나 혼자만 레벨업: 카르마', '일곱 개의 대죄: 오리진', '몬길: 스타 다이브'도 직접 시연했다.

야외 광장에 설치된 '솔: 인챈트' 부스 역시 둘러봤다. 방 의장은 긴 대기열을 체험하고, 현장을 찾은 이용자들과 대화를 나누며 이벤트 진행 상황까지 꼼꼼히 살폈다.

방 의장은 "게임산업의 미래는 결국 이용자와 함께 호흡하고 공감하는 현장에 있다"며 "유저와의 직접 소통이 곧 혁신의 출발점이라 생각한다"고 말했다.

이어 "앞으로도 넷마블 개발자들이 창의적인 도전을 통해 이용자들이 더 깊이 즐길 수 있는 콘텐츠를 만들어 낼 수 있도록 현장의 목소리를 많이 들을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 방 의장은 지난해 5년 만에 지스타를 찾은 바 있다. 당시 '대한민국 게임대상'에서 대상(대통령상)을 받은 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈' 개발진을 격려했다.

넷마블 관계자는 "방 의장은 지스타 부스를 돌면서 게임 체험 중인 이용자들의 생생한 목소리를 들었다"며 "유저 의견을 기반으로 개발 과정에서 어떤 부분을 집중 보완할지 직접 점검하고, 게임의 완성도를 높이기 위한 실질적 피드백을 개발진과 공유했다"고 전했다.





부산=노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>