본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'워라밸 포기 선언' 日 총리 "대체로 2시간, 길게 4시간 잔다"

염다연기자

입력2025.11.14 21:31

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당선 이후 "워라밸 버리겠다" 선언
'새벽 3시 회의' 논란 후 사과하기도

다카이치 사나에 일본 총리가 '워라밸'(일과 삶의 균형)이라는 말을 버릴 것"이라고 선언한 데 이어 최근 수면시간이 "대체로 2시간부터 길게는 4시간"이라고 밝혔다.

다카이치 사나에 일본 총리가 1일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에서 자료를 살피고 있다. 연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 1일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에서 자료를 살피고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

14일 일본 마이니치신문 등 현지 언론에 따르면 다카이치 총리는 전날 참의원(상원) 예산위원회에서 근로시간 상한 규제 완화 방침에 대한 질문에 답하면서 "심신의 건강 유지가 중요한 것은 대전제다. 일하는 방식의 실태나 요구 등에 입각해 검토하는 게 나쁜 것은 아니다"라며 이처럼 밝혔다.


다카이치 총리는 자신의 수면시간에 대해 "피부에도 나쁘다"며 "육아와 양립하며 일도 하고 여가도 즐기고 편안하게 쉴 수 있는 상황이 되면 매우 이상적인 모습"이라고도 말했다.

그는 지난달 4일 자민당 총재 선거에서 당선된 직후 취임 일성으로 "'워라밸'(일과 삶의 균형)이라는 말을 버릴 것"이라며 "일하고 일하고 일하고 일해 갈 것"이라고 말했다.


실제 그는 지난 7일 중의원 예산위원회를 앞두고 새벽 3시부터 업무 준비를 한 사실이 알려지면서 '워라밸' 논란이 확산한 바 있다. 논란이 제기되자 그는 6일 밤에 답변서가 완성되지 않았고, 숙소에는 구형 팩스밖에 없어서 부득이하게 일찍 공저에 갔다며 "도와준 비서관, 경호원, 운전사들께 폐를 끼쳤다"고 사과했다.


다카이치 총리는 8일 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 게시물에서 "숙소에서 나가면 경호 요원이나 운전사에게 폐가 되기 때문에 공식 행사가 없는 주말은 숙소에서 일하기로 했다"며 "현재 고민은 야간이나 주말에 미용실에 가지 못하는 것"이라고 했다. 그는 이 글에서 "스스로 머리카락을 자르다가 실패해 남편의 웃음거리가 됐다"고도 덧붙였다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일하면 184만원 받는데 실업급여는 191만원"…'실업급여가 이득' 사실이었다 "일하면 184만원 받는데 실업급여는 191만원"…'실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비틀비틀 '꽈당봇'…술 취했니

엑소 전 멤버 크리스 '옥중 사망설'…中 "사실 아냐"

美·英 가는 인왕제색도…'K-컬처 뿌리' 알린다

"커피 수십 잔 효과"…中 14만원 손목밴드 논란

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

"열심히 공부한 당신, 놀아라!"

중노위원장에 文정부 인사 재기용, 방사청장에는 노무현 법무비서관

새로운 이슈 보기