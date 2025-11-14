김해 찾은 박완수 경남지사 "산업·경제 중심도시 도약 적극 뒷받침"

"가야문화의 중심지이자 동남권 경제·물류의 핵심 도시인 김해와 함께 지속해서 발전해 나가겠다."

3년 만에 다시 김해를 공식 방문한 박완수 경남도지사가 김해시민들을 향해 이같이 말했다.

박 도지사는 14일 김해 롯데호텔앤리조트에서 열린 '도민 상생토크'에서 김해시민 4000여명과 지역 현안을 공유하고 현장 목소리를 들었다.

박완수 경남도지사가 김해시민과의 '도민상생토크' 자리에서 시민 건의에 답하고 있다. 경남도 제공 AD 원본보기 아이콘

그는 "김해가 동남권 산업·경제 중심도시로 도약하도록 경남도가 적극적으로 뒷받침하겠다"라며 김해의 발전전략을 제시했다.

박 지사는 "김해는 제조업 중심에서 로봇, 미래자동차, 반도체, 액화수소, 의·생명 등 첨단산업으로 속도감 있게 전환되고 있다"며 "경남도는 이러한 김해의 산업전환을 인프라와 예산, 규제 완화 등을 통해 집중적으로 지원하겠다"라고 했다.

이어 "부전~마산 복선전철의 조기 임시 개통을 위해 노력하고 있으며 고속도로 확충과 김해 화목도 복합 물류·마이스(MICE) 단지 조성도 추진 중"이라며 "부산시와 협력과 진해 신항·가덕도 신공항과 연계되는 동북아 물류 플랫폼을 함께 구축하겠다"고 말했다.

또 "김해를 문화콘텐츠 산업 중심지로 만들 클러스터 조성 승인을 받고 예산을 확보했다"며 "신문동 일대를 중심으로 사업을 본격 시작해 지역 청년들에게 새로운 기회를 열겠다"라고 다짐했다.

아울러 "재정과 고용 지표는 안정적으로 회복되며 주력 산업의 재도약 기반을 만들었다"라고 했다.

경남 김해 롯데호텔앤리조트에서 열린 '도민 상생토크' 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경남도 제공 원본보기 아이콘

이 자리에서 김해시민들은 물류, 환경, 복지 등 다양한 의견을 박 지사에게 건의했다.

진해 신항, 부산신항과 가까운 화목동 주민들은 50년 동안 개발제한구역(그린벨트)으로 묶인 구역의 해제와 동북아 물류 플랫폼 조속한 추진을 요청했다.

조만강 인근 주민들은 조만강을 국가하천으로 승격해 범람 피해를 예방해 달라고 호소했다.

도내에서 외국인이 가장 많이 거주하는 지역 특성에 따라 어린이집 외국인 아동 보육료 지원 대상을 현재 3~5세에서 0~5세로 확대해 달라는 요청도 있었다.

이밖에 지식산업센터 건립 지원, 야간 관광 명소화 사업 지원, 외국인 근로자 정착 지원 복합센터 건립 지원, 내외동 생활밀착형 체육관 건립 지원 등도 제안됐다.

박 지사는 화목동 주민의 건의에 대해 "해당 지역은 김해의 대규모 가용지로 신항, 가덕도 신공항과 연계해 물류 중심지로 성장할 잠재력이 충분하다"면서 "부산시와 대규모 물류, 유통, 컨벤션 시설 조성을 함께 추진하기로 합의했고 국가물류기본계획 반영 절차도 진행 중인 만큼 관계기관과 협력해 추진 속도를 높이겠다"고 답했다.

조만강에 대해서는 "조만강은 배수 문제로 재해에 취약해 국가하천 승격이 필요하다"며 승격 전까지 도와 시가 응급조치하고 국가하천 승격을 위해 국회와 중앙정부를 꾸준히 설득할 의사를 밝혔다.

어린이집 외국인 아동 보육료 지원 대상은 내년부터 확대할 계획을 내비쳤다.

이날 박 지사는 "도민 의견을 도정에 직접 반영하며 지역 현안과 민생을 현장에서 챙기겠다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>