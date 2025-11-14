본문 바로가기
아이엠에스그룹-랩씨앤씨, 2025 KNBC 챔피언 임미선 WCLF 연사로 참여

정진기자

입력2025.11.14 15:50

월드커피리더스포럼 2025, 주제 ‘미식 경험의 설계자들’ 커피를 넘어 F&B 전반의 고객 경험 인사이트 제시

아이엠에스그룹-랩씨앤씨, 2025 KNBC 챔피언 임미선 WCLF 연사로 참여
㈜아이엠에스그룹 산하 랩씨앤씨(Lab CNC) 는 자사 임미선 실장(2025 KNBC 챔피언, 바리스타) 이 오는 11월 20일(목) 코엑스에서 열리는 제14회 월드커피리더스포럼(World Coffee Leaders Forum 2025) 에 연사로 참여한다고 밝혔다.


매년 서울카페쇼와 함께 개최되는 월드커피리더스포럼은 커피 산업을 넘어 식음료(F&B) 전반의 담론을 다루는 아시아 대표 지식 포럼으로, 세계 각국의 바리스타, 브랜드 디렉터, 디자이너, 미디어 관계자 등이 참여해 업계의 흐름과 비전을 공유하는 자리다.

올해 포럼은 커피를 비롯한 F&B 산업 전반으로 담론을 확장해, 글로벌 브랜드 디렉터, 공간 경험 디자이너, F&B 미디어, 세계 커피 챔피언 바리스타와 생산자 등 다양한 리더들이 고객 경험(UX/CX) 의 최전선을 공유하는 장으로 마련된다.


(주)아이엠에스그룹 랩씨앤씨 전략기획실장 임미선 실장은 이번 챔피언 세션에서 한 잔의 커피가 어떻게 브랜드의 '전체 경험(End-to-End Journey)'을 설계하는 핵심 매개가 되는지를 다루며, ▲원산지·가공·로스팅·서비스 접점이 연결되는 시간의 디자인 ▲오감 기반의 감각 설계(Sensory Design) 와 공간 동선 ▲한 잔의 가치가 한 잔의 기억(Memory in a Cup) 으로 기억될 수 있는 경험설계 시나리오 등 실무 인사이트를 제시할 예정이다. 또한 대회에서 축적한 스토리텔링과 퍼포먼스를 F&B 매장 운영, 메뉴 전략, 브랜드 콘텐츠로 연결하는 실전 프레임워크를 소개한다.

(주)아이엠에스그룹 랩씨앤씨 전략기획실장 임미선 실장은 "미식은 맛의 문제가 아니라 경험의 총합이다. 재배에서 잔에 이르기까지 '시간'이 겹겹이 축적된 이야기가 고객의 기억을 만든다. 이번 포럼에서 커피가 F&B 전반의 경험 설계 언어가 될 수 있음을 구체적으로 나누겠다"고 말했다.


(주)아이엠에스그룹 랩씨앤씨 김차윤 대표이사는 "랩씨앤씨는 로스팅·R&D·교육·B2B까지 통합 솔루션으로 파트너의 매출 성장을 돕고 있다. 임미선 실장의 무대는 '좋은 원두' 그 너머, 지속가능한 비즈니스 성과로 이어지는 경험 설계를 보여줄 것이다"고 말했다.

한편 랩씨앤씨는 2025 서울카페쇼(D홀 131) 부스에 참가해 '커피 그 너머, 경험의 가치'를 주제로 다양한 브랜드 프로그램을 선보인다.


브랜드 시그니처 블렌딩과 인터스텔라(Geisha) 등 경연 라인업 시음, 프랜차이즈·기업 대상 B2B 컨설팅, 장비·메뉴·교육이 결합된 통합 패키지 제안 등 실무형 프로그램이 준비되어 있으며, 현장 방문 고객을 위한 특별 프로모션도 진행될 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
