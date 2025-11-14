더프라임병원, 고위험 산모 진료 협력기관 선정

더프라임병원이 보건복지부가 시행 중인 고위험 임산부와 신생아의 안전한 진료환경 조성을 위한 모자의료 진료협력 시범사업 참여기관으로 선정되며 주목받고 있다.

더프라임병원은 다양한 자체 진료 서비스와 첨단 장비를 도입해 많은 산모들의 선택을 받고 있다. AI 프리미엄 입체초음파 시스템을 통해 태아의 얼굴을 예측하고, 움직임과 표정을 가상으로 복원·구현할 수 있어 보다 생생한 태아 관찰이 가능하다. 또한 아기의 스트레스를 최소화하는 젠틀버스 분만법을 적용해 자연스럽고 안정적인 출산 환경을 조성하고 있다.

이와 함께 조산사가 상주하며 자연주의 출산을 전담 관리하고, 가족이 함께 진통과 분만에 참여할 수 있도록 가족 분만실 무료 이용 제도도 운영 중이다.

더프라임병원은 의료 서비스 외에도 임산부 문화강좌를 자체적으로 운영해 임신, 출산, 양육에 대한 전반적인 교육을 제공하고 있다. 또한 국제인증수유상담가(IBCLC)가 상주해 완전 모유수유를 실현할 수 있도록 맞춤형 수유 지도를 제공한다.

더프라임병원 관계자는 "병원 내 모든 시스템은 부모가 되는 산모와 남편을 위한 것이며, 신생아 케어에도 진심을 다하고 있다"고 전했다. 이어 "신생아실에서는 전국 산모와 아기가 믿고 사용하는 아기 화장품 '아토오겔'을 5년째 사용 중이며, 피부에 직접 닿는 제품인 만큼 안전성과 품질을 꼼꼼히 검증해 선택하고 있다"고 덧붙였다.

한편 더프라임병원은 모자동실과 캥거루 케어 권장 병원으로 산모와 아기 간의 정서적 안정과 애착 형성을 지원하고 있다. 또한 산후조리원 운영, 24시간 산부인과 전문의 대기 체계를 갖춰 응급상황에도 즉각 대응할 수 있도록 했다. 이에 브이백, 역아, 쌍둥이 자연분만 등 고난도 분만 분야에서도 높은 성공률을 보이고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>