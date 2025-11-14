김건희특검 "'주가조작' 웰바이오텍 회장 구속영장…'출석불응' 부회장 적색수배"

웰바이오텍, 삼부 주가조작과 유사

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 웰바이오텍 주가조작 의혹의 핵심 인물인 양남희 회장에 대한 구속영장을 14일 청구할 예정이라고 밝혔다.

특검팀 관계자는 이날 정례 브리핑에서 "특검팀은 웰바이오텍 주가조작과 관련해 양 회장에 대해 자본시장법 위반, 특정경제범죄가중처벌법 위반(배임) 업무상 횡령 혐의로 이날 오후 구속영장을 청구할 예정"이라고 밝혔다. 이어서 "양 회장 공범으로 지난 7월 미국으로 출국해 특검의 거듭된 출석 요청에 불응하고 있는 웰바이오텍 박 부회장에 대해 체포영장을 발부받아 전날 경찰청을 통한 인터폴 적색수배 조치 및 외교부를 통한 여권 무효화 절차에 착수했다"고 덧붙였다.

이미 신병을 확보한 구세현 전 웰바이오텍 대표이사에 대해 특검팀 관계자는 "구세현씨는 구속기간 연장 전 한 차례 검찰 조사를 받은 이후 건강상의 이유로 출석하고 있지 않다"며 "조사가 이루어지기 어려운 상태로 봐 기소 준비 중"이라고 말했다. 특검팀은 구 전 대표를 이르면 오는 17일 구속 상태로 재판에 넘길 것으로 보인다.

웰바이오텍 측은 2023년 5월께 웰바이오텍이 우크라이나 재건 사업에 참여할 것처럼 투자자들을 속여 시세를 조종하는 데 가담한 혐의를 받는다. 특검팀은 같은 시기 벌어진 삼부토건 주가조작과 유사한 방식으로 이뤄졌다고 의심하고 있다.

웰바이오텍은 이일준 삼부토건 회장이 최대 주주인 회사로, 2023년 5월 우크라이나 재건 포럼에 참석했다.

이후 '우크라이나 재건 테마주'로 분류돼 삼부토건과 함께 주가가 급등한 무렵 전환사채(CB) 발행·매각으로 투자자들이 약 400억원의 시세차익을 얻은 것으로 파악됐다. 당시 웰바이오텍 주가는 1400~1500원대에서 5000원대 초반까지 급상승했다. 주가조작에 함께 가담한 혐의를 받는 구세현 전 웰바이오텍 대표는 지난달 29일 구속됐다.





