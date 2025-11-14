신한캐피탈, 3억달러 해외 신디케이트론 조달

신한캐피탈은 3억달러 규모의 해외 신디케이트론 조달에 성공했다고 14일 밝혔다.

전필환 신한캐피탈 사장(왼쪽)이 홍콩에서 주간사 HSBC와 3억달러 규모의 신디케이트론 외화차입 서명식을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

신디케이트론은 다수의 금융기관이 대주단을 구성해 차입자에게 공통된 조건으로 자금을 제공하는 방식이다. 이번 조달은 2년 만기 1억2000만달러, 3년 만기 1억8000만달러로 구성됐다.

신한캐피탈은 지난해 외화채권 3억 달러를 성공적으로 발행한 데 이어 이번 자금조달까지 성공하며 재무안정성과 성장 가능성을 해외 시장에서 인정받았다고 설명했다. 이번에 조달된 3억 달러는 주요 운영 자금으로 활용된다.

신한캐피탈 관계자는 "글로벌 파트너들과의 긴밀한 협력을 통해 안정적인 해외 자금 조달 기반을 확고히 했다"며 "앞으로도 지속 가능한 성장을 위한 노력을 이어갈 것"이라고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>