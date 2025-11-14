본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

트럼프, 대만에 "최소 한국 수준의 투자" 요구

김민영기자

입력2025.11.14 15:16

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국과 최근 5차 관세 협상
대만 대미투자, 한일 제시액 사이에서 결정
트럼프, 대만에 20% 관세 부과

미국이 대만과의 무역 협상에서 대만 측에 최소 한국과 비슷한 수준의 대규모 투자를 요구한 것으로 알려졌다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

14일 연합보와 중국시보 등 대만언론은 미 매체 폴리티코를 인용해 최근 5차 대미 관세 협상을 마친 대만 상황에 대해 이같이 보도했다.

소식통에 따르면 미국은 협상에서 대만에 한국과 일본이 약속한 규모에 준하는 투자를 요청했다. 한국과 일본은 미국에 각각 3500억달러(약 511조5000억원), 5500억달러(약 803조9000억원)를 투자하겠다고 약속한 바 있다.


이 소식통은 대만의 대미 투자가 한국과 일본이 약속한 금액 사이에서 결정될 것으로 예상했다.


이 같은 소식이 전해지자 대만에서 우려의 목소리가 나오고 있다.

특히 야당 입법위원(국회의원)들은 이러한 내용이 사실이라면 대만 '하이테크 산업 공동화' 가능성이 높아질 것이라고 주장했다.


이어 대만의 전략적 가치인 세계 최대 반도체 파운드리(수탁생산) 기업 TSMC의 미국 이전 가능성이 커진다고 지적했다. 그러면서 대만의 반도체 산업을 통한 '실리콘 실드'(반도체 방패)가 힘을 잃게 될 수 있다고 우려했다.


앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 무역 합의가 완료되지 않은 대만에 20%의 관세를 부과하기로 했다.


라이칭더 대만 총통은 20% 관세는 지난 8월 협상 마무리 단계에서 거론된 '임시 세율'이며 최종 합의 때 더 낮아질 것으로 기대한다고 말한 바 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은 배터리도 한국"[한국형 저가배터리 온다] 중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

美·英 가는 인왕제색도…'K-컬처 뿌리' 알린다

엑소 전 멤버 크리스 '옥중 사망설'…中 "사실 아냐"

"커피 수십 잔 효과"…中 14만원 손목밴드 논란

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"열심히 공부한 당신, 놀아라!"

경호처 간부 "尹, 체포 불발 후 '밀고 들어오면 아작내라' 말해"

새로운 이슈 보기