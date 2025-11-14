박승원 광명시장 "ESG 액션팀, 지속가능 광명시 핵심 동력 될 것"

'광명시 기후주간' 연계 'ESG포럼' 개최

박승원 경기도 광명시장이 환경·사회·지배구조(ESG) 민관협력 네트워크를 강화해 도시의 지속가능한 성장 기반으로 삼겠다는 의지를 밝혔다.

박승원 광명시장(왼쪽 세번째)이 14일 광명시 평생학습원에서 개최한 '2025 광명 ESG포럼'에서 '광명 ESG 액션팀' 참여기관 관계자들과 협력을 다짐하고 있다. 광명시 제공

광명시는 14일 광명시평생학습원에서 'ESG로 실현하는 탄소중립'을 주제로 '2025 광명 ESG 포럼'을 개최했다.

포럼에서 박 시장은 "광명형 ESG 민관협력 네트워크인 '광명 ESG 액션팀'이 분명한 성과를 내고 있다"며 "이를 확대해 협력사업을 내실화하고 지속가능발전의 동력으로 키우겠다"고 말했다.

사회·환경 문제 해결과 지역 내 자산 순환 촉진을 목표로 지난해 12월 출범한 ESG 액션팀은 공공기관, 기업, 사회적경제 조직 등 지역 자원이 함께 참여하는 민관협력 네트워크다.

포럼에서는 오준환 SK사회적가치연구원 실장이 'ESG 시대의 도래와 SK의 사회적가치 경영', 정준희 경기도사회적경제원 사회가치연계팀 과장이 '콜렉티브 임팩트와 사회환경 문제해결'을 주제로 강연했다.

이날 포럼에서는 기아오토랜드광명, 환경보건기술연구원, 이케아 광명점에 대한 ESG 활성화 유공 표창도 열렸다.

행사에서는 국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부, 광명사회적경제사회적협동조합, 광명장애인종합복지관, 광명시립하안노인종합복지관, 광명시립소하노인종합복지관 등이 ESG 액션팀에 신규 가입하면서 참여기관은 17곳에서 22곳으로 확대됐다.

박 시장은 "민관이 함께하는 ESG 실천은 앞으로 광명시가 나아갈 중요한 방향"이라며 "도시의 지속가능한 미래를 위해 필요한 변화와 혁신을 흔들림 없이 추진하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



