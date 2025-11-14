지역민 '문화 갈증' 해소… 한울본부, 11월 무료 영화 '보스' 상영

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지역주민을 대상으로 오는 25일, 26일 한울에너지팜 대강당에서 영화 '보스'를 무료 상영한다.

본 영화는 15세 이상 관람가로 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 자리를 치열하게 양보하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화다.

러닝타임은 98분이며 11월 25일 오후 7시, 26일 오후 2시, 7시 총 3회에 걸쳐 상영된다. 사전 예약 없이 선착순으로 입장 가능하며, 자세한 내용은 한울본부 홍보부로 문의하면 된다.

이세용 본부장은 "지역주민들이 즐겁고 유쾌한 시간을 보내길 바라는 마음으로 영화 '보스'를 선정했고, 가족과 함께 환절기 추위를 날릴 수 있는 따뜻한 시간이 됐으면 한다"라고 전했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



