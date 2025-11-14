김병수 시장 "애기봉 통해 평화와 공존, 미래 가치 세계와 나눌 것"

김포 애기봉, ‘분단 넘어선 평화 명소’ 외신 극찬

남아공·헝가리·태국 외신 김병수 시장 인터뷰 화제

분단 뛰어넘는 글로벌 문화 거점으로 '우뚝'

군사·위기 이미지 극복…세계 공존 열린공간 조성 주목

김포 애기봉 평화생태공원이 세계의 외신들로부터 "분단을 뛰어넘은 평화와 생태, 글로벌 문화가 융합된 국제 명소"라는 극찬을 받으며 글로벌 문화거점으로서의 위상을 확고히 했다. 외신들은 군사와 위기의 이미지를 극복하고 일상과 세계가 공존하는 열린 공간으로 조성된 것에 주목했고, 미래지향적 국제교류의 상징으로 성장할 것으로 전망했다.

이번 보도로 글로벌 커피 브랜드 입점이라는 민관협력성공사례에서 시작된 외신의 관심이 애기봉이 가진 상징적 의미와 가치로 이어지고 있음을 입증했다.

글로벌 커피브랜드 입점 이후 애기봉을 찾은 외국인 관광객이 1년만에 7배 증가한 것도 주목 포인트지만, 단기적 성과보다 더욱 주목받는 것은 애기봉의 인지도 및 김포 도시 위상의 변화라는 부분이 확인된 셈이다.

김병수 시장은 지난달 31일 애기봉평화생태공원에서 남아공과 헝가리, 체코, 튀르키예, 필리핀, 인도, 태국 등 7개국 대표 외신들과 인터뷰를 진행한 바 있고, 현재 각국에서 보도되며 화제가 되고 있다.

남아프리카공화국 부시시웨 시나요 라데베 SABC NEWS에서는 '김포시, 평화 증진 위해 한국의 DMZ 전환주도'라는 제목으로 "평화 관광 모델 개발에 대한 도시의 헌신은 한때 군사 순찰과 검문소로 정의됐던 지역에 활력을 불어넣고 있다"고 평가했다.

또 헝가리 발린트 버러 포트폴리오에서는 '글로벌 브랜드와 함께 하는 새로운 여정'이라는 제목으로 "파주시 북쪽 지역에서는 긴장감이 거의 느껴지지만 수십 킬로미터 떨어진 곳에는 완전히 다른 분위기의 전망대인 애기봉 평화생태공원도 있다. 한강 어귀에는 100M 높이의 봉우리가 수면 위로 솟아 있어 이미 북한인 강 건너편의 웅장한 파노라마를 제공한다. 진짜 호기심은 공산주의가 싫어하는 모든 것을 구현한 언덕 꼭대기의 상징, 즉 최근 오픈한 스타벅스 카페"라고 보도했다.

태국 피야마스 윙팔라디사이 아마린 티비에서는 "세계에서 유일하게 북한의 전망을 감상할 수 있는 지점은 스타벅스"라며 "북한 국경에서 1.4㎞밖에 안 되는 경기도 김포시 애기봉평화생태공원점에서 스포트라이트 뉴스팀이 스타벅스 커피를 마셨습니다"라고 영상에 담았다.

애기봉에 대한 외신의 관심은 나날이 증폭되고 있다. 베트남기자협회 대표단은 지난 12일 애기봉평화생태공원을 방문했고, 레꾸옥민 협회장은 "애기봉 방문 사진을 SNS에 올렸더니 베트남의 많은 사람이 부럽다는 댓글을 남겼다"고 언급하기도 했다.

현재 애기봉평화생태공원은 김포를 넘어 한반도의 변화를 이끌며, 미래지향적 국제교류의 상징으로 자리매김하고 있다. 애기봉은 김포의 경제적 실익과 도시브랜드 가치를 넘어 코리아 디스카운트 불식에 기여하고 있으며, 세계인의 참여를 결합해 세계적으로 공존과 미래의 가치를 논하는 세계적 관광의 선도적 모델로 도약할 전망이다.

김병수 시장은 "애기봉을 통해 평화와 공존, 미래의 가치를 세계와 나누고 싶다"라며 "애기봉은 대한민국 평화의 현장을 넘어 민족과 인류 화합의 메시지를 전하는 공간이자 미래를 여는 열린 무대가 될 것"이라고 밝혔다.

한편, 접경지 변방이라는 지리적 한계를 뛰어넘어 글로벌 관광지로 자리매김한 애기봉평화생태공원은 한국관광데이터랩이 발표한 '2025년 7월 전국 핫플레이스 2위'에 등극하며 명실상부 국내 최고 관광지로 급부상했다. 김병수 김포시장 취임 이후 군부대와 협력해 야간 개장을 최초로 시작한 데 이어, 태평양 해병대 심포지엄 지휘관 방문, 노벨문학상 수상작가들 방문, 불가리아 기자협회 방문 등 글로벌 행사를 연이어 개최하며 세계적 주목을 이끌어냈다.





