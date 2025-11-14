백악관 "韓美, 北 완전한 비핵화 의지 재확인"

미 백악관이 13일(현지시간) 이재명 정부와 한반도와 인도·태평양 지역에서 평화와 안보, 번영을 이루기로 합의했다고 밝혔다.

이날 백악관은 한미 무역 합의 관련 내용이 담긴 팩트시트를 공개했다. 양국은 지난달 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령 간 정상회담을 계기로 무역 합의를 타결했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

두 정상은 북한의 완전한 비핵화와 한반도의 평화와 안정에 대한 의지를 재확인했다. 트럼프 1기 행정부에서 합의한 2018년 북·미 싱가포르 정상회담 공동성명의 이행을 위해서도 함께 노력하기로 했다.

북한 정책에 대해 긴밀히 조율하고 북한이 의미 있는 대화에 복귀하며, 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램을 포기하는 등 국제적 의무를 준수할 것을 촉구하기로 했다.

일본과의 한·미·일 3국 협력 강화도 약속했다.

대만 해협의 평화와 안정 유지의 중요성을 강조하며, 양안(兩岸·중국과 대만) 문제의 평화적 문제 해결 촉구하고, 현상 변경을 일방적으로 추진하는 것에 반대한다고 밝혔다.





