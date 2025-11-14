[속보]백악관 "韓, 2030년까지 美군사장비 250억달러치 구매 약속"

미국 백악관은 13일(현지시간) 공개한 팩트시트에서 한국이 2030년까지 250억달러(36조원) 규모 미국산 군사 장비 구매를 약속했다고 밝혔다.





