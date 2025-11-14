강원관광재단, 여섯 번째 '농촌일손돕기'…지역 상생·ESG 경영 실천

지역 상생 적극 실천

강원관광재단(대표이사 최성현)은 지역사회 상생 발전을 위해 지난 13일 춘천시 신북읍 소재 사과 농가를 방문하여 농촌일손돕기 활동을 펼쳤다.

최성현 강원관광재단 대표이사와 직원들이 지난 13일 춘천시 신북읍 소재 사과 농가를 방문해 농촌일손돕기 활동을 펼치고 있다. 강원광광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 활동은 인력난으로 어려움을 겪는 농가에 실질적인 도움을 제공하고 지역과의 유대감을 강화하기 위해 마련된 것으로, 임직원 20여 명이 참여해 사과 선별과 적엽 작업을 함께하며 원활한 수확 작업에 힘을 보탰다.

재단은 올해 여섯 번째 농촌 일손돕기를 추진하며 지역 농가의 안정적인 영농 활동을 지원하고 지역사회와의 연대를 강화하는 등 환경·사회·투명경영(ESG) 실천에 앞장서고 있다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "나눔과 실천의 가치를 지속적으로 확산해 나가는 것이 중요하다"며 "앞으로도 지역과 상생하며 함께 발전할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 이어나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>