"가장 대담한 페라리 슈퍼카"…1050마력 '849 테스타로사' 최초 공개

페라리가 14일 서울 중구 반얀트리 클럽 앤 스파에서 849 테스타로사(849 Testarossa)를 국내 최초 공개했다.

페라리가 14일 서울 중구 반얀트리 클럽 앤 스파에서 플러그인 하이브리드(PHEV) 슈퍼 스포츠카 849 테스타로사(849 Testarossa)를 국내 최초 공개했다.

모델명인 테스타로사는 1950년대 전설적인 레이싱카 500 TR의 붉은색 캠 커버에서 유래했다. 페라리 역사상 가장 강력하고 상징적인 엔진을 의미한다. 이 이름은 1984년 당대의 디자인 아이콘이자 가장 유명한 로드카 중 하나가 된 테스타로사에 공식 채택되기도 했다.

849 테스타로사는 SF90 스트라달레를 잇는 새로운 플래그십 모델로 페라리 라인업 정점에 있다. 페라리는 매 순간 성능의 한계에 도전하고 차량의 극한을 시험하려는 드라이버들을 위해 최신 기술을 집약해 '파일럿 카(Pilot Car)'를 내놓았다.

849 테스타로사의 4.0리터 V8 트윈터보 엔진은 830마력을 발휘하며 여기에 3개의 전기모터가 더해져 총 1050마력을 자랑한다. 이는 전작인 SF90 스트라달레 대비 50마력 증가한 수치다. 성능 향상에도 대대적인 경량화 작업을 통해 SF90 스트라달레와 같은 중량을 유지하면서 페라리 양산차 사상 최고의 출력당 중량비(1.5㎏/CV)를 달성했다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지는 단 2.3초 만에 도달한다.

페라리가 14일 서울 중구 반얀트리 클럽 앤 스파에서 849 테스타로사(849 Testarossa)를 국내 최초 공개했다. 페라리 원본보기 아이콘

강력한 성능을 뒷받침하기 위해 공기역학 성능도 대폭 강화됐다. 1970년대 스포츠 프로토타입에서 영감을 받은 디자인은 시속 250㎞에서 415㎏의 다운포스를 생성하는데 이는 SF90 스트라달레 대비 25㎏ 증가한 수치다. 특히 후면 액티브 스포일러와 고정식 트윈 테일 구조는 공기역학적 기능과 시각적 완성도를 동시에 높였다.

차량 제어시스템도 발전했다. 페라리 최초로 도입된 '파이브(FIVE·Ferrari Integrated Vehicle Estimator)' 시스템은 차량 움직임을 실시간 예측해 트랙션 컨트롤과 브레이크 시스템을 최적화한다. 또 브레이크-바이-와이어 기술을 적용한 새로운 대형 브레이크 시스템은 주행의 정밀도를 높인다.

페라리가 14일 서울 중구 반얀트리 클럽 앤 스파에서 849 테스타로사(849 Testarossa)를 국내 최초 공개했다. 페라리 원본보기 아이콘

실내는 운전자 중심 설계로 몰입감을 높였다. 운전자는 디지털 계기판과 새로운 '휴먼 머신 인터페이스(HMI·Human Machine Interface)'를 통해 차량을 직관적으로 제어할 수 있다. 동승자 또한 전용 디스플레이로 주행 정보를 함께 확인 가능하다.

페라리는 이번 코리아 프리미어를 기념해 15일부터 오는 23일까지 서울 서초구 페라리 반포 전시장에서 페라리 849 테스타로사 프라이빗 뷰(Private View) 행사를 개최한다.

프란체스코 비앙키(Francesco Bianchi) 페라리 극동 및 중동 지역 총괄은 "849 테스타로사는 페라리가 할 수 있는 가장 대담한 방식으로 브랜드의 본질을 재정의한 걸작"이라며 " 페라리가 추구하는 궁극의 가치를 깊이 이해하고 있는 한국 고객에게 이 기념비적인 모델을 소개하게 되어 기쁘다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



