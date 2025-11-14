외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피

코스피가 외국인과 기관의 동반 순매도에 2% 넘게 하락하며 4060선으로 밀려났다.

코스피가 장중 2% 넘게 폭락하며 출발한 가운데 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 보다 2.61% 내린 4061.91에, 원/달러 환율은 4.2원 오른 1471.9원에 코스닥 7.95p(1.95%) 내린 900.422025으로 장을 시작했다. 11.14 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피는 14일 오전 10시9분 기준 전거래일 대비 105.36포인트(2.53%) 하락한 4065.27을 기록했다.

이날 코스피 하락은 뉴욕증시 영향으로 분석된다. 13일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 다우지수는 전거래일 대비 797.6포인트(1.65%) 하락한 4만7457.22에 장을 마감했다. S&P500지수도 113.43포인트(1.66%) 빠진 6737.49, 나스닥지수 역시 536.102포인트(2.29%) 급락한 2만2870.355에 거래를 마쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 임시 예산안에 서명하면서 셧다운이 해제됐다. 역대 최장인 43일 만에 종료다. 하지만 연방준비제도(Fed) 위원들이 12월 추가 금리 인하 가능성에 대해 회의적인 견해를 내놓은 것이 악재로 작용했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 9328억원과 2543억원을 순매도했다. 반면 개인은 1조1559억원을 순매수했다.

업종별로는 전기·전자가 4.24% 급락하고 있다. 기계·장비도 3.03% 빠지고 있으며 증권, 보험도 2% 이상 밀리고 있다. 반면 제약은 1.30% 상승하고 있다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 98,600 전일대비 4,200 등락률 -4.09% 거래량 7,447,418 전일가 102,800 2025.11.14 09:58 기준 관련기사 [특징주]'10만전자'·'60만닉스' 붕괴…美기술주 급락 여파증권업계 전반에 온기 확산...관련주 비중확대 고려하고 있었다면사상 최대 증시, 증권업 실적도 고공행진… 업종 전반에 온기 확산 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 4000원(3.89%) 하락한 9만8800원에 거래됐다. 또한 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 292,500 전일대비 31,000 등락률 -9.58% 거래량 201,734 전일가 323,500 2025.11.14 09:58 기준 관련기사 11번가, 3분기 영업손실 88억원…전년比 40% 축소한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합"60만닉스 반값에 산다"…SK스퀘어 시총 10위권 '성큼' 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 574,500 전일대비 37,500 등락률 -6.13% 거래량 2,055,511 전일가 612,000 2025.11.14 09:58 기준 관련기사 [특징주]'10만전자'·'60만닉스' 붕괴…美기술주 급락 여파증권업계 전반에 온기 확산...관련주 비중확대 고려하고 있었다면美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close 는 각각 8.50%, 5.88% 밀렸다. 두산에너빌리티와 NAVER는 3% 이상 빠지고 있으며 현대차, KB금융, HD현대중공업 등은 1% 이상 하락하고 있다. 반면 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 974,000 전일대비 18,000 등락률 +1.88% 거래량 81,916 전일가 956,000 2025.11.14 09:58 기준 관련기사 한화에어로스페이스, R&D 관리체계 ‘글로벌 최고등급’ 인증코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 전 종목 시세 보기 close 와 셀트리온은 2% 이상 오르고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 11.40포인트(1.24%) 밀린 906.97을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 848억원과 363억원을 순매도했다. 반면 개인은 1425억원을 순매수했다.

업종별로는 비금속, 기계·장비가 3% 이상 빠지고 있다. 또 전기·전자, 건설은 2% 이상 밀리고 있으며 통신, 화학, 금속 등은 1% 이상 하락하고 있다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 549,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 156,856 전일가 549,000 2025.11.14 09:58 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합최대 4배 주식자금을 연 4%대 금리로...신용미수대환도 당일 OK주식자금, 신용미수대환자금을 연 4%대 최저금리로...당일 신청 당일 승인 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 2000원(0.36%) 오르고 있다. 또한 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 465,500 전일대비 17,500 등락률 +3.91% 거래량 88,080 전일가 448,000 2025.11.14 09:58 기준 관련기사 美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합[클릭 e종목]"파마리서치, 리쥬란·해외 성과로 주가 반등 여력 충분" 전 종목 시세 보기 close , 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 57,800 전일대비 1,600 등락률 +2.85% 거래량 396,948 전일가 56,200 2025.11.14 09:58 기준 관련기사 美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감 전 종목 시세 보기 close 은 3% 이상 상승하고 있으며 코오롱티슈진도 2.91% 뛰고 있다. 반면 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 157,900 전일대비 5,600 등락률 -3.43% 거래량 1,275,509 전일가 163,500 2025.11.14 09:58 기준 관련기사 증권업계 전반에 온기 확산...관련주 비중확대 고려하고 있었다면美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감최대 4배 투자금, 연 4%대 금리로 즉시 확보! 전 종목 시세 보기 close 는 3.55% 밀리고 있으며 에코프로비엠, 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 390,500 전일대비 11,000 등락률 -2.74% 거래량 40,920 전일가 401,500 2025.11.14 09:58 기준 관련기사 美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감오늘 신청하면 오늘 승인! 주식자금·대환자금 모두 연 4%대 최저금리로주식자금, 신용미수대환자금을 연 4%대 최저금리로...당일 신청 당일 승인 전 종목 시세 보기 close 는 2% 이상 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>