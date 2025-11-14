경기소방, 대형 공사장 등 25곳 '화재·산업재해' 점검

경기도소방재난본부가 민관합동으로 도내 대형 공사장에 대한 화재 및 산업재해 위험요인 점검을 실시한다.

이번 점검은 지난 9월 양주시 물류창고 우레탄폼 화재로 부상자가 발생한 뒤 공정률이 높고 가연성 자재가 많은 현장을 집중 관리하기 위한 후속 조치다.

점검 대상은 ▲공정률 70%를 넘긴 대형 물류창고와 ▲특급·1급 특정소방대상물 ▲이천 물류창고를 포함한 대형 공사장 등 25곳이다.

도 소방재난본부는 특히 이번 점검을 산업안전공단 경기지역본부, 산업안전보건지도사협회와 공동으로 진행해 '역할 분리형 합동점검'한다.

주요 점검 항목은 화기취급 관리, 가연성 자재 보관, 임시 소방시설 설치·유지, 용접·절단 작업 시 감시 인력 배치 등이다.

도 소방재난본부는 이달 말까지 위험 현장을 정비하고, 이후 소방서 중심의 수시 점검과 민간 전문가 자문을 병행해 관리 사각지대를 최소화할 계획이다.

최용철 도 소방재난본부 전담직무대리는 "공사장 화재는 작은 불티 하나가 큰 사고로 이어질 수 있다"며 "기본 수칙이 지켜지는 현장, 그 작은 실전만이 대형 사고를 막을 수 있다"고 말했다.





