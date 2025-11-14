부산 청소년 활동·정책 힘쓴 분 찾습니다… '청소년활동대상' 후보 공모

그랜드모먼트 유스호스텔서 시상식

부산시청소년수련시설협회(이사장 박용하)와 그랜드모먼트 유스호스텔(운영대표 박수영)이 부산지역 청소년활동 활성화에 기여한 '2025년 청소년활동 대상' 후보자를 공모한다. 공모 대상은 청소년, 청소년지도사, 지자체장 및 의원, 언론인 등이다.

'2025 청소년활동 대상'은 사단법인 부산광역시청소년수련시설협회가 주최하고 그랜드모먼트 유스호스텔이 주관한다. 부산 지역 청소년 활동을 북돋고 헌신한 개인과 단체의 공로를 격려하는 행사이다. 청소년활동 생태계의 질적 성장을 이끌고 청소년 활동과 관련한 현장의 우수 사례를 널리 알리기 위해 마련됐다.

청소년 현장에서 헌신적으로 활동해 온 지도자와 청소년정책 발전 등에 기여한 공직자, 청소년의 성장과 참여를 위해 노력한 언론인 및 청소년 본인 등을 대상으로 하며, ▲청소년 부문(만 14~24세) ▲지도자 부문(청소년 현장에서 3년 이상 근무한 청소년지도사) ▲공로 부문(청소년정책 및 활동 지원에 기여한 기초자치단체장, 광역 · 기초의원, 언론인) 3개 부문에 총 19명의 수상자를 선정한다.

신청 서류 양식은 부산광역시청소년수련시설협회 홈페이지에서 다운로드받을 수 있으며 접수는 이메일 또는 우편으로 12월 8일 오후 6시까지 접수할 수 있다.

최종 수상자 발표는 12월 11일 홈페이지 공지와 개별 연락을 통해 발표되며 시상식은 오는 12월 27일 오후 7시 그랜드모먼트 유스호스텔 클래식홀에서 열릴 예정이다.

그랜드모먼트 유스호스텔 박수영 운영대표는 "부산지역 청소년활동 발전을 위해 보이지 않는 곳에서 묵묵히 헌신해 온 분들을 찾을 것"이라며, "청소년이 주체가 되는 건강한 문화 조성과 지역사회 협력 기반을 강화하기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

부산광역시청소년수련시설협회는 부산지역 내 청소년수련시설 간 협력과 네트워크강화를 통해 청소년의 성장과 자립을 지원하고 다양한 체험과 참여활동으로 청소년 정책 발전에 기여하고 있다.





