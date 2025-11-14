“실패는 끝이 아닌 과정”…재창업 성공담 나눈 중기·소상공인

이수진 야놀자 대표 키노트 스피커

투자 유치 대회·패널 토크 등 열려

실패 이후 재창업에 성공한 중소기업과 소상공인들의 성공 사례를 공유하고, 재도전 기업에 대한 사회적 인식을 전환하기 위한 행사가 개최됐다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 14일 서울 강남구 라움아트센터에서 열린 ‘2025 재도전의 날‘에서 현장을 둘러보고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

14일 중소벤처기업부는 서울 강남구 라움아트센터에서 '2025 재도전의 날' 행사를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 '실패를 자산으로, RESTART THE SPARK'라는 슬로건 아래 열렸다. 실패를 경험으로 삼아 재도전이라는 새로운 출발의 불꽃을 일으킨다는 의미다.

관련 업계에 따르면 국내 유니콘 기업 중 다수는 재도전 경험을 지니고 있다. 그러나 '실패한 기업'이라는 사회적 인식으로 인해 경제적·문화적 어려움을 겪고 있는 상황이다.

이런 점을 고려해 정부는 재창업자금(융자)·재도약 펀드 등을 통한 자금 공급, 재창업자 발굴을 위한 사업화 지원, 재창업 교육·멘토링 등을 통해 재창업 기업을 지원하고 있다. 신용정보 블라인드 제도 도입, 동종업종 재창업 시 창업 인정요건 완화 등의 제도 개선도 진행했다.

이날 행사는 재도전 기업에 대한 사회적 인식을 전환하고 도전 문화를 확산하기 위한 일환으로 열렸다. 먼저 이수진 야놀자 대표가 키노트 스피커로 연단에 올라 전 재산을 잃는 실패를 겪은 이후 모텔 청소부로 일한 경험을 토대로 야놀자를 창업해 글로벌 기업으로 성장시킨 경험을 청중들과 나눴다.

중소기업 분야 연사로 나선 최용원 파리로엠엔비 대표, 소상공인 분야 연사로 나선 유수연 비트렌드 대표도 폐업 경험을 바탕으로 재창업에 성공한 사례를 보여주며 격려와 응원을 받았다.

유공 포상 시상식에서는 재도전 활성화에 기여한 기업 대표 11명, 지원기관 직원 6명, 재도전 우수 사례 공모전에서 입상한 5명 등 총 22명이 중기부 장관상 13점, 지식재산처장상 5점, 재도전 지원기관장상 4점을 받았다.

이 밖에도 전국 예선을 거쳐 올라온 재도전 기업인의 투자 유치대회 결선, 재도전 성공 노하우를 나누는 패널 토크, 인공지능(AI) 전문가의 인사이트를 공유하는 파이어챗, 100여명의 재도전 기업인과 멘토단이 소통하는 제1회 재도전 알럼나이가 열렸다.

행사장에는 우수한 재도전 기업의 혁신 제품을 전시·시연하는 홍보부스와 재도전 과정 전반을 상담받을 수 있는 법률지원 및 멘토링 부스도 운영됐다.

한성숙 중기부 장관은 "창업 실패는 끝이 아니라 성장의 과정"이라며 "정부는 실패를 용인하고 도전의 과정에서 쌓은 경험과 자산을 토대로 새로운 가능성을 열도록 든든하게 지원하는 페이스메이커가 되겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>