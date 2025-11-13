딸 위해 예식장 주차장서 부케 만든 76세 아버지‥사진 한 장에 신부 눈물

76세 아버지가 딸의 결혼식 당일 주차장 한쪽에서 손수 부케를 만든 사연이 온라인상에서 화제가 되고 있다. 30년 전 꽃집을 운영했던 감각을 살려 직접 딸의 부케를 만들어 주고 싶었던 아버지는 장거리 이동에 꽃이 시드는 것을 걱정해 이 같은 방법을 택했다.

12일 사회관계망서비스(SNS) 스레드에는 '아빠가 만들어 준 부케'라는 제목의 사연이 올라왔다. 작성자 A씨는 자신의 결혼식 날 예식장 지하 주차장 바닥에 앉아 손수 부케를 만들고 있던 아버지의 사진을 공개했다.

A씨의 아버지는 오래전 꽃집을 운영하던 감각을 살려 딸의 부케를 직접 만들어주고 싶었지만, 한 가지 고민에 빠졌다. 거주하는 충북 제천에서 결혼식장이 있는 성남까지 이동하는 동안 생화가 시들 수 있다는 걱정이었다.

딸의 부케가 조금이라도 생기를 잃지 않길 바란 아버지는 결국 작업복 차림으로 생화와 손질 도구를 차에 싣고 예식장으로 향했다. 이후 도착하자마자 지하 주차장 바닥에 자리를 잡고 앉아 즉석에서 부케를 만들기 시작했다.

A씨는 "부케 물 작업도 성에 안 찼던 아빠는 차에 싱싱한 꽃과 손질 도구를 바리바리 싸 들고 더러워져도 되는 옷을 입은 채 웨딩홀에 왔다"며 "지하 주차장 구석 바닥에 앉아 늦을까 봐 노심초사하는 마음으로 부케를 만드셨다고 한다"고 썼다.

A씨는 그날 아버지가 만든 부케를 들고 예식을 치렀다. 신랑의 양복에 꽂힌 부토니에(신랑 예복에 꽂는 꽃 장식)도 모두 아버지가 손수 만든 것이었다.

결혼식을 마친 후 뒤늦게 사진을 통해 당시 아버지의 모습을 본 A씨는 "곁에 언니·형부·조카·동생의 남자친구까지 철퍼덕 둘러앉아 함께 있었다"며 "결혼식 중엔 눈물이 안 났는데, 사진을 보고 나서야 눈물이 났다"고 털어놨다.

그는 "부케도 정말 예뻤지만 신랑의 부토니에와 혼주 가슴 꽃이 너무 예뻐서, 아빠의 마음이 보여서 제 마음이 더 아팠다"고 했다.

해당 글에는 500개 이상의 댓글이 달리는 등 온라인상에서 화제가 됐다. 누리꾼들은 "이날만큼은 내 딸이 세상에서 가장 아름답게 보이길 바랐을 것", "아빠의 사랑이 느껴져 눈물이 멈추지 않는다", "지금까지 본 결혼식 사연 중 가장 가슴 울리는 이야기" 등의 반응을 보이며 감동을 전했다.

A씨는 "지금은 아니지만 아버지가 30년 전에 꽃집을 운영하셨다"며 "진심 어린 칭찬의 댓글을 꼭 보여드리겠다. 부모님의 소소한 일상에 큰 활력을 주셔서 감사하다"는 소감을 남겼다.





