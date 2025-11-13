"고립이 자살 위험 키운다" 광주시, 전문가들과 맞춤형 개입 전략 논의

광주시, ‘고립과 자살 문제’ 다룬

2025 생명존중안심마을 성과보고회·포럼 개최

경기 광주시보건소와 광주시정신건강복지센터(부설 자살예방센터)는 13일 광주시청 순암홀에서 '2025 생명존중안심마을 성과보고회 및 자살 예방 포럼'을 개최했다.

방세환 광주시장이 13일 광주시청 순암홀에서 '2025 생명존중안심마을 성과보고회 및 자살 예방 포럼'을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 행사는 ▲1부 생명존중안심마을 사업 성과 공유 ▲2부 '고립과 자살 문제'를 주제로 한 전문가 포럼으로 진행됐으며 관계기관 관계자와 시민 60여 명이 참석해 지역사회 자살 예방 전략을 함께 모색했다.

특히, 이번 행사는 지역사회 내 자살 문제에 대한 전문가 의견을 공유하고 광주시의 자살 예방 및 정신건강 증진을 위한 체계적이고 지속 가능한 대응 기반을 마련하기 위해 처음으로 개최됐다는 점에서 의미가 크다.

1부 성과보고회에서는 2025년 생명존중안심마을 사업 추진에 기여한 유공자 포상과 함께 주요 성과가 소개됐다. ▲5개 지역 안심마을 1단계 조성 완료 ▲참여기관 공동 캠페인 전개 ▲16개 읍·면·동 지역사회보장협의체 업무협약 체결 등 다양한 활동 결과가 공유됐으며 지역 주민이 주도하는 생명 존중 공동체 조성과 자살 예방을 위한 협력 사례들이 발표됐다.

이어진 2부 포럼에서는 스스로랩 송인주 대표가 '고립과 자살 문제'를 주제로 발제해 사회적·경제적 고립의 특성과 위험 요인을 분석하고 다각적인 대응 방안을 제시했다.

윤미경 경기도정신건강복지센터장이 좌장을 맡았으며 차유림 서울장신대학교 교수, 이지영 남부무한돌봄센터장, 박양숙 광주시노인복지관 관장이 패널로 참여해 연령대별 사례와 정책적 대응 방향을 논의했다. 특히, 고립으로 인한 정신건강 위기와 자살 예방을 위한 맞춤형 개입 전략이 집중적으로 다뤄졌다.

방세환 시장은 "이번 성과보고회와 포럼이 생명존중안심마을 사업의 성과를 공유하고 자살 예방 네트워크를 강화하는 의미 있는 계기가 됐다"며 "전문가들의 의견을 바탕으로 고립이라는 사회적 위험에 공동 대응할 방향을 구체화하고 생명 존중 문화를 기반으로 한 지속 가능한 자살 예방 정책을 추진하겠다"고 말했다.

한편, 광주시정신건강복지센터(부설 자살예방센터)는 ▲자살 고위험군 상담 ▲자살 예방 교육 ▲생명 사랑 치료비 지원 ▲자살 수단 통제 사업 ▲게이트키퍼 양성 등 다양한 사업을 추진 중이며 주변에 자살 위험성이 있다고 판단되는 사람이 있을 경우, 광주시정신건강복지센터(부설 자살예방센터)를 통해 전문적인 도움을 받을 수 있다.





경기 광주=이종구 기자



