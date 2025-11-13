"드디어 수능 끝! 영화·공연 볼까"…수험생 할인 이벤트 쏟아진다

놀이공원·전시 등 혜택 풍성

수능이 끝난 13일을 기점으로 공연 영화 테마파크 업계가 수험생 대상 할인 행사를 잇달아 내놨다. 공연과 멀티플렉스 극장 놀이공원 전시로 혜택이 확대되며 연말 문화소비를 잡으려는 경쟁이 본격화된 흐름이다.

뮤지컬 '아몬드'와 연극 '아마데우스'는 수험생에게 전 좌석 50% 할인을 제공한다. 손원평 작가의 동명 소설을 원작으로 한 '아몬드'는 감정을 인지하지 못하는 소년 윤재의 이야기를 그린 작품으로, 서울 놀(NOL) 유니플렉스 1관에서 공연 중이며 다음 달 12일까지 할인 이벤트를 진행한다. 연극 '아마데우스'는 18세기 빈을 배경으로 모차르트와 살리에리 관계를 풀어낸 작품으로, 홍익대 대학로 아트센터 대극장에서 이달 23일까지 수험생 우대를 적용한다.

서울 한 극장 전경. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

멀티플렉스 3사도 문화 소비 회복을 겨냥해 수험생 할인 경쟁에 나섰다. 롯데시네마는 이달 30일까지 수험생과 청소년을 대상으로 7000원 관람 쿠폰을 제공하고, 팝콘 M사이즈 반값 쿠폰도 선착순으로 지원한다. 14일에는 영화 '나우 유 씨 미3' 청소년 상영회를 열어 굿즈를 증정한다. 메가박스는 10대 청소년 회원에게 7000원 관람 쿠폰을 제공하고, 20대 수험생은 매표소에서 수험표를 제시하면 현장 할인을 받을 수 있다. 40~60대 부모 관객에게는 3000원 할인 쿠폰도 제공한다. CGV 역시 수험생과 만13~18세 청소년을 대상으로 7000원 관람 이벤트를 이달 30일까지 운영한다.

롯데월드는 이달 30일까지 어드벤처 서울·부산, 아쿠아리움, 서울스카이 등 4개 사업장에서 종합이용권을 반값에 판매한다. 에버랜드는 연말까지 수험표 또는 합격증 제시 시 약 40% 할인된 가격으로 입장할 수 있으며, 연간 이용권도 절반 가격에 구매할 수 있는 우대 프로그램을 운영한다. 서울랜드는 파크이용권을 2만500원에 제공한다.

전시 업계도 수험할 할인 이벤트에 나선다. 국립중앙박물관 특별전 '인상주의에서 초기 모더니즘까지, 빛을 수집한 사람들'은 14일부터 예매를 시작하며, 이달 말까지 수험표를 제시한 관람객에게 청소년 정가 기준 20% 할인을 적용한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>