영국 3분기 성장률 0.1%…예상치 밑돌아

영국의 올해 3분기 국내총생산(GDP)이 이전 분기보다 0.1% 증가한 것으로 나타났다.

13일(현지시간) 영국 통계청에 따르면 영국의 3분기 성장률은 0.1%로 올해 1분기 0.7%, 2분기 0.3%보다 둔화했다. 중앙은행 잉글랜드은행(BOE)과 시장 전문가들의 3분기 전망치 0.2%보다도 낮다.

지난 9월에 사이버 공격으로 재규어랜드로버(JLR)의 자동차 생산이 급감한 것이 낮은 성장률의 배경으로 꼽힌다. 통계청은 자동차 부문을 언급하며 "사이버 사건이 주요 제조업체의 생산을 멈춰 세웠다"는 영국자동차공업협회(SMMT) 보고서를 인용했다.

시장에서 다음 달 기준금리 인하 전망은 더욱 커졌다. 금리 선물 시장에 반영된 금리 인하 가능성은 주초에 60% 정도였다가 성장률 발표 이후 82%까지 올라갔다.





