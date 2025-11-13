광양시, '스타트업 콘서트' 개최…타일러 라쉬 글로벌 특강

'기업의 글로벌화' 주제

'창업도시 광양' 비전 선포

전남 광양시는 18일 오후 7시 백운아트홀에서 열리는 '2025년 제 3회 광양 스타트업 콘서트'에 방송인 타일러 라쉬를 초청해 글로벌 특강을 진행한다고 밝혔다.

'스타트업 콘서트'는 전라남도, 광양시, 포스코 홀딩스가 함께 추진하는 '광양 벤처밸리 육성사업'의 역점 프로그램으로, 청년과 예비창업자, 시민들에게 도전과 혁신의 창업정신을 확산하며 지역 창업문화의 저변 확대에 기여하고 있다.

타일러 라쉬 글로벌 특강 포스터. 광양시 제공

지난 7월과 8월 개최된 1ㆍ2회 콘서트에서는 개그맨 출신 작가이자 사업가 고명환 대표, 글로벌 프랜차이즈 '두끼떡볶이'의 김관훈 대표가 강연자로 나서 현실적인 창업 도전기와 도전 정신을 공유하며 큰 호응을 얻었다.

'체인지업그라운드 광양'의 개관(11월 26일 예정)을 앞두고 열리는 이번 3회 콘서트는 광양시가 '창업도시 광양'으로 본격 도약을 선언하는 자리가 될 전망이다.

강연자로 나서는 타일러 라쉬는 다양한 문화권에서의 경험과 글로벌 비즈니스 감각을 바탕으로 기업의 성장 전략을 통찰력 있게 전달해온 연사로, 이번 강연에서는 '기업의 글로벌화'를 주제로 창업가에게 필요한 글로벌 마인드셋과 기업가 정신을 쉽고 흥미롭게 풀어낼 예정이다.

QR 사전접수와 현장접수 모두 가능하며, 강연에 앞서 오후 6시 30분부터 사진촬영 및 사인회가 진행된다. 또한 참가자에게는 소정의 기념품이 제공된다.

이화엽 미래산업국장은 "타일러 라쉬의 강연은 창업을 준비하는 청년들에게 세계 시장을 향한 통찰력과 영감을 주는 좋은 기회가 될 것"이라며 "광양시는 체인지업그라운드를 중심으로 창업 전 단계를 아우르는 생태계를 구축해 전남을 대표하는 창업도시로 성장해 나가겠다"고 말했다.





