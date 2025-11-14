주식자금 고민 해결은 연 4%대 최저금리로...추가 투자금, 신용미수대환 OK

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 25,300 전일대비 1,550 등락률 -5.77% 거래량 5,064,681 전일가 26,850 2025.11.14 13:18 기준 관련기사 연 4%대 금리로 반대매매 위기 당일 해결...저가매수 자금도 4배까지미수·신용 대환을 연 4%대 최저금리로...추가 투자금도 OK'오천피'도 현실로 다가오나? 역대급 불장에 높아지는 눈높이 전 종목 시세 보기 close , 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 5,550 전일대비 250 등락률 -4.31% 거래량 5,926,564 전일가 5,800 2025.11.14 13:18 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 투자금을 최대 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능![특징주]'젠슨 황 효과' 계속…로보티즈 등 로봇주 급등최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 가능 전 종목 시세 보기 close , 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 125,100 전일대비 3,900 등락률 +3.22% 거래량 1,793,853 전일가 121,200 2025.11.14 13:18 기준 관련기사 유한양행, 구직자 대상 '원데이 기업투어' 진행유한양행, 3분기 영업익 241억원…'마일스톤 부재'로 56%↓코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오 전 종목 시세 보기 close , JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 69,700 전일대비 1,500 등락률 -2.11% 거래량 346,351 전일가 71,200 2025.11.14 13:18 기준 관련기사 트와이스·스트레이키즈…내년 모멘텀 풍성한 JYP엔터[클릭 e종목] [마켓 ING]4000선 내준 코스피, 당분간 숨고르기 예상[특징주]시진핑 만난 JYP...한한령 해제 기대감에 엔터주 강세 전 종목 시세 보기 close , 에이피알 에이피알 278470 | 코스피 증권정보 현재가 218,000 전일대비 4,500 등락률 +2.11% 거래량 542,116 전일가 213,500 2025.11.14 13:18 기준 관련기사 신용미수대환 자금을 연 4%대 금리로 당일 마련...저가매수 자금도 OK[클릭 e종목]"에이피알, 조정을 매수 기회로 활용" '1조 매출 청신호'…에이피알, 3분기 매출·영업이익 '쌍끌이' 호조 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>