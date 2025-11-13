'케데헌' 사자보이즈 보컬 5인, 음실련 가입

'케이팝 데몬 헌터스' 사자보이즈 스틸. 넷플릭스 제공 AD 원본보기 아이콘

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 보이그룹 사자보이즈가 현실에서도 음악 활동을 이어간다.

사자보이즈의 실제 보컬 아티스트 5인은 한국음악실연자연합회에 가입했다고 음실련이 13일 밝혔다. 음실련은 국내 유일의 음악실연자 저작인접권 관리단체로, 문화체육관광부 지정 보상금 수령 기관이다.

이번에 새로 가입한 음악실연자는 대니 정(Danny Chung), 사무일 리(samUIL Lee)이며, 기존 회원인 앤드류 최(Andrew Choi), 넥웨이브(Neckwav), 케빈 우(Kevin Woo)와 함께 '케데헌' 속 남성 보컬의 실제 주역이다.

앤드류 최는 SBS 'K팝스타 시즌 2'에서 3위를 기록한 뒤 샤이니·엑소·NCT 등 주요 K팝 아티스트의 히트곡을 작곡해 온 프로듀서다. 케빈 우는 그룹 유키스 출신으로 솔로 활동과 뮤지컬 등 다양한 무대를 오가며 활동해 왔다. 그 외 멤버들도 프로듀서, 보컬리스트, 작사가 등 각자의 영역에서 활동 중이다.

조현 음실련 해외DB팀 팀장은 "해외를 중심으로 활동하는 아티스트들이 K팝 콘텐츠 확산 흐름 속에서 자발적으로 음실련에 참여한 점에 의미가 크다"며 "국내에서 제작·발표되는 음악이 세계적으로 소비되는 만큼, 해외 활동 실연자들도 정당한 권리를 보장받을 수 있도록 제도 기반을 확대하겠다"고 말했다.

1988년 설립된 음실련은 대중음악, 국악, 클래식 등 다양한 장르의 가수·연주자·성악가·지휘자 등의 저작인접권을 관리하는 단체다. 최근 그룹 레드벨벳의 웬디가 5만번째 회원으로 가입했다.





