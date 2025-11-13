BNK부산은행, ‘NCSI 국가고객만족도’ 지방은행 부문 2년 연속 1위

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 한국생산성본부(KPC)가 발표한 '2025년도 국가고객만족도(NCSI)' 조사에서 지방은행 서비스업 부문 2년 연속 1위로 선정됐다고 13일 전했다.

'NCSI'는 고객이 직접 제품과 서비스를 경험하고 평가하는 지표로, 기업·산업·국가의 품질 경쟁력 향상과 국민 삶의 질 제고를 목적으로 개발됐다.

부산은행은 고객 의견을 반영한 상품 개발, 서비스 강화, 제도 개선을 추진하고, 금융소비자 피해 예방 전담조직을 활용해 불완전판매 예방활동에도 적극 나서고 있다.

또 금융취약계층 지원 강화를 위해 시니어 서포터즈 제도, 외국인 유학생 금융사기 예방 교육, 맞춤형 창구 서비스, 장금이 프로그램 등을 운영하며, 디지털 금융 소외 고객과의 소통과 서비스도 강화하고 있다.

문정원 부산은행 금융소비자보호총괄책임자(CCO)는 "NCSI 1위 선정은 고객 요구에 발맞춰 끊임없는 혁신과 발전을 위해 노력한 전 직원의 헌신과 열정의 결과"라며, "고객 만족을 최우선으로 최고의 금융서비스를 제공하겠다"고 말했다.

부산은행은 2022년부터 한국산업의 서비스 품질지수(KSQI) 고객접점 부문에서 지방은행 4년 연속 서비스 품질 1위를 기록한 바 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



