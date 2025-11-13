본문 바로가기
美1센트 동전, 232년만에 퇴장…'포스트 페니' 시대 개막

차민영기자

입력2025.11.13 09:39

효율성 떨어진다는 이유
美트럼프 대통령 2월 중단 지시
"5600만달러 절감 효과"

12일(현지시간) 미국 필라델피아 조폐국에 1센트 동전(페니) 생산 목적의 동전들이 놓여있다. 유통 목적의 1센트 동전은 이날부로 생산이 종료된다. 로이터연합뉴스

1793년 처음 발행된 미국 1센트(페니) 동전이 232년 만에 과거 유물로 사라지면서 '포스트 페니' 시대가 열리게 됐다.


지난 2월 도널드 트럼프 미 대통령이 1센트 동전 생산을 중단할 것을 지시한 가운데 12일(현지시간) 미 필라델피아 조폐 시설에서 마지막 유통용 1센트 동전 생산이 이뤄졌다고 로이터통신은 이날 보도했다.

트럼프 대통령은 1센트 동전 제조 비용이 액면 가치보다 더 크다며 재무부 장관에게 1센트 동전 신규 생산 중단을 지시한 바 있다. 미 재무부는 1센트 동전 생산 비용이 1개당 1.69센트에 달한다면서 생산 중단에 따른 비용 절감 효과는 연간 5600만달러에 이를 것으로 기대했다.


1센트 동전은 생산 중단 후에도 여전히 법정 화폐로 남게 된다. 미 재무부는 현재 약 3000억개가 시중에 유통되는 것으로 추산하고 있다. 다만 수집용 1센트 동전 생산은 앞으로도 제한적으로 이뤄질 전망이다.


일정 기간이 지나면 시장에 1센트 동전이 부족하게 되면서 사업체들이 가격을 5센트 단위로 맞추기 위해 가격을 올리거나 내리는 조치를 취하게 될 것으로 재무부는 보고 있다.

맥도날드와 웬디스 등 일부 패스트푸드 전문점들은 선제적으로 현금 결제 때 잔돈이 정확하지 않을 경우 금액을 가장 가까운 5센트 단위로 올리거나 내리는 방식을 도입하고 있다고 비즈니스인사이더는 전했다. 맥도날드 관계자는 "이 문제는 미국 전역의 모든 소매업체에 영향을 미치고 있다"며 "정부 지침을 얻기 위해 계속 협력할 것"이라고 설명했다.


미국 최대 소매업계 단체인 전미소매연맹(NRF)의 딜런 전 정부관계 수석이사도 지난달 29일 성명에서 "정부의 선제적 지침이 없다면, 소매업체와 현금 결제 기업들은 전국적인 페니 부족에 대응해 필요한 조치를 취해도 법적 위험에 노출될 수 있다"고 지적하며 보다 명확한 정부 지침 마련을 촉구했다.


미국 외에도 경제적 이유로 액면가치가 낮은 동전 사용을 중단한 해외 사례는 많다고 로이터통신은 전했다. 캐나다와 호주, 아일랜드, 뉴질랜드 등이 비용 절감 등을 이유로 1센트 동전 생산을 중단했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

