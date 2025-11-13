홈닉 체험관 사전 오픈, 지하주차장에서 세대까지 다양한 서비스 경험

- 강남 랜드마크 단지 래미안 트리니원 분양 행사서 최초 사전 공개

- 오는 12월 래미안 갤러리 내 홍보관 정식 개관 예정

삼성물산 건설부문은 지난 7일부터 3일간 래미안 갤러리에서 진행된 '래미안 트리니원' 분양 행사에서 자사의 홈테크(Home-Tech) 플랫폼 '홈닉' 체험관을 사전 공개했다고 밝혔다.

홈닉은 삼성물산이 개발한 홈테크 플랫폼으로서 집과 단지, 입주민의 생활을 하나로 연결해 일상 속 편의와 효율을 높이는 서비스다. 단순한 주거 관리 기능을 넘어 입주민의 생활 방식을 더 나은 방향으로 변화시키는 'Change Better' 철학을 핵심 가치로 삼고 있다.

홈닉 체험관에서는 단지 출입을 위한 '홈닉 원패스', 커뮤니티 시설 예약, 지역 커머스 및 하이퍼로컬 서비스 등 총 14가지의 홈닉 주요 기능을 직접 체험할 수 있다. 또한 로봇 배송, 스마트 AI 주차유도 시스템, 소음·비명 센서 등 다양한 분야의 유망 스타트업과 협업한 연동형 서비스 경험도 가능하다.

세대 내부에서부터 커뮤니티·지하주차장에 이르기까지 단지 생활 전반에 걸쳐 입주민의 안전과 편의성을 동시에 강화하는 홈닉의 서비스를 실제로 체험할 수 있는 것으로, 방문객들의 호평이 이어졌다.

삼성물산은 오는 12월 중 체험관을 정식 개관할 예정이다. 래미안 홈페이지 사전 예약을 통해 개관 이후 일반인 대상 투어를 상시 운영할 계획이며, 홈닉 도입을 희망하는 건설사·입주자대표회의·관리 위탁사 등 B2B 고객을 위한 홍보·상담 공간으로도 활용할 예정이다.

삼성물산 지소영 상무는 "국내 최고의 홈테크 플랫폼으로 도약하고 있는 홈닉의 차별화된 서비스를 고객들이 보다 친근하게 경험할 수 있도록 체험관을 준비했다"며 "방문객들과 직접 소통함으로써 서비스를 더욱 고객친화적으로 발전시키고, 나아가 브랜드 인지도 향상까지 기여할 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



