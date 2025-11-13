본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

개발·분양

홈닉 체험관 사전 오픈, 지하주차장에서 세대까지 다양한 서비스 경험

정진기자

입력2025.11.13 09:20

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

- 강남 랜드마크 단지 래미안 트리니원 분양 행사서 최초 사전 공개
- 오는 12월 래미안 갤러리 내 홍보관 정식 개관 예정

홈닉 체험관 내 방문객 체험 모습

홈닉 체험관 내 방문객 체험 모습

AD
원본보기 아이콘

삼성물산 건설부문은 지난 7일부터 3일간 래미안 갤러리에서 진행된 '래미안 트리니원' 분양 행사에서 자사의 홈테크(Home-Tech) 플랫폼 '홈닉' 체험관을 사전 공개했다고 밝혔다.


홈닉은 삼성물산이 개발한 홈테크 플랫폼으로서 집과 단지, 입주민의 생활을 하나로 연결해 일상 속 편의와 효율을 높이는 서비스다. 단순한 주거 관리 기능을 넘어 입주민의 생활 방식을 더 나은 방향으로 변화시키는 'Change Better' 철학을 핵심 가치로 삼고 있다.

홈닉 체험관에서는 단지 출입을 위한 '홈닉 원패스', 커뮤니티 시설 예약, 지역 커머스 및 하이퍼로컬 서비스 등 총 14가지의 홈닉 주요 기능을 직접 체험할 수 있다. 또한 로봇 배송, 스마트 AI 주차유도 시스템, 소음·비명 센서 등 다양한 분야의 유망 스타트업과 협업한 연동형 서비스 경험도 가능하다.


세대 내부에서부터 커뮤니티·지하주차장에 이르기까지 단지 생활 전반에 걸쳐 입주민의 안전과 편의성을 동시에 강화하는 홈닉의 서비스를 실제로 체험할 수 있는 것으로, 방문객들의 호평이 이어졌다.


삼성물산은 오는 12월 중 체험관을 정식 개관할 예정이다. 래미안 홈페이지 사전 예약을 통해 개관 이후 일반인 대상 투어를 상시 운영할 계획이며, 홈닉 도입을 희망하는 건설사·입주자대표회의·관리 위탁사 등 B2B 고객을 위한 홍보·상담 공간으로도 활용할 예정이다.

삼성물산 지소영 상무는 "국내 최고의 홈테크 플랫폼으로 도약하고 있는 홈닉의 차별화된 서비스를 고객들이 보다 친근하게 경험할 수 있도록 체험관을 준비했다"며 "방문객들과 직접 소통함으로써 서비스를 더욱 고객친화적으로 발전시키고, 나아가 브랜드 인지도 향상까지 기여할 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

'곧 출범' 예산처, 1급 3명...기획역량 힘주기

새로운 이슈 보기